Formel 1 – China-GP im Live-Ticker: Nächster Hamilton-Eklat?

Das erste Rennen der neuen Formel-1-Saison in Australien hatte gleich eine Menge zu bieten: Regenprobleme, viele Ausfälle, Rookie-Dramen und ein enger Kampf an der Spitze zwischen Lando Norris und Max Verstappen. Nun macht die Königsklasse des Rennsports erstmals seit 2019 wieder in China Halt.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Große Preis von China in den vergangenen fünf Jahren abgesagt worden. Jetzt fahren Verstappen, Norris und Co. wieder in Shanghai. Teil zwei der neuen Formel-1-Saison steht an!

Formel 1 – China-GP im Live-Ticker:

Die Fahrer, die in Australien überzeugen konnten, wollen die Leistung in Shanghai bestätigen. Diejenigen, für die es in Melbourne alles andere als rund lief, wollen Wiedergutmachung betreiben. Wie schlagen sich die Rookies? Wie ergeht es Lewis Hamilton im Ferrari und wie gestaltet sich der Kampf an der Spitze? Alle Informationen und Highlights zum China-GP bekommst Du hier im Live-Ticker!

China-GP-Zeitplan:

Freitag, 21. März, 8.30 Uhr: Sprint Qualifikation

Samstag, 22. März, 4 Uhr: Sprintrennen

Samstag, 22. März, 8 Uhr: Qualifikation für den Großen Preis

Sonntag, 23. März, 8 Uhr: Großer Preis von China

Startaufstellung China-GP:

Piastri (McLaren) Russell (Mercedes) Norris (McLaren) Verstappen (Red Bull) Hamilton (Ferrari) Leclerc (Ferrari) Hajdar (Racing Bulls) Antonelli (Mercedes) Tsunoda (Racing Bulls) Albon (Williams) Ocon (Haas) Hülkenberg (Sauber) Alonso (Aston Martin) Stroll (Aston Martin) Sainz (Williams) Gasly (Alpine) Bearman (Haas) Doohan (Alpine) Bortoleto (Sauber) Lawson (Red Bull)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

21.39 Uhr: Nächster Hamilton-Eklat?

Wird Lewis Hamilton sich diesmal mit seinem Renningenieur besser verstehen? Beim ersten Rennen der Saison hatte der Brite via Funk mächtig Dampf abgelassen, was Ralf Schumacher mächtig erzürnte (hier die ganze Story).

17.54 Uhr: Langeweile? Von wegen!

Während der erste Formel-1-Pilot in dieser Saison bereits die große Langeweile in Orange erwartet (siehe Ticker-Eintrag von 13.28 Uhr), glaubt unser Sport-Redakteur Marco Hintermüller felsenfest an ein packendes F1-Jahr. Hier geht’s zu seinem Kommentar!

13.28 Uhr: F1-Saison als große Langeweile-Show?

Wird die Formel-1-Saison 2025 zur großen Langeweile-Show? Das befürchtet zumindest ein Star-Pilot (hier alle Einzelheiten).

11.10 Uhr: Nun wird es für Lawson richtig eng. Ein Blitz-Rauswurf wird noch vor dem zweiten Saisonrennenn diskutiert. Die Worte von Helmut Marko lassen tief blicken. Hier alle Infos.

9.12 Uhr: „Es war eine chaotische Session und ich habe es einfach nicht zusammen bekommen. Ich muss das in den Griff kriegen“, sagt ein tiefenttäuschter Liam Lawson über seinen letzten Startplatz in Shanghai. Der Red-Bull-Youngster wird sich den Saisonstart ganz anders vorgestellt haben.

Ende Qualifying: Piastri setzt bei abgelaufener Uhr noch einen drauf, holt sich hochverdient Platz 1. Russell wird durch eine starke letzte Runde zweiter, verweist Norris und Verstappen auf 3 und 4. Hamilton wird Fünfter vor Teamkollege Leclerc.

Q3: Piastri mit einem fetten Ausrufezeichen, der besten Zeit des gesamten Wochenendes bisher, schlägt Teamkollege Norris um eine knappe Zehntel. Fünf Minuten noch, dann steht die Startaufstellung für morgen fest.

Start Q3: Rein in die entscheidenden 12 Minuten! Wer holt sich die Pole in Shanghai?

Ende Q2: Sainz, Stroll, Alonso, Ocon und leider auch Nico Hülkenberg hat es erwischt. Albon rettet sich im Williams als Zehnter ins letzte Drittel des Qualifyings. Die Bestzeit von Q2 geht an Norris vor Verstappen.

Q2: Norris diesmal direkt mit einer starken Zeit. Piastri hinter ihm sorgt für eine zwischenzeitliche McLaren-Doppelführung. Ferrari noch auf der Suche nach der Pace.

Start Q2: Weiter gehts mit Racing-Action!

Ende Q1: Und es gibtz den ersten Hammer. Liam Lawson fliegt im Red Bull raus – als LETZTER! Ebenso hat es seine Rookie-Kollegen Bortoleto, Doohan und Bearman erwischt. Den undankbaren 16. Platz holt Pierre Gasly im Alpine.

Q1: Max Verstappen setzt die erste Duftmarke, Piastri nur anderthalb Zehntel dahinter, Hamilton auch vorne dabei mit einer ersten guten Zeit. Norris wurde die erste gewertete Zeit gestrichen, das steigert den Druck auf die kommenden Runden.

Start Q1: Die Uhr läuft in Q1 und die ersten Autos sind auf der Strecke.

7.45 Uhr: In einer Viertelstunde gehts los mit dem Qualifying für das Rennen am Sonntag. Wo landen die Titelkandidaten und wie machen sich die Rookies? Dazu gleich mehr hier.

Samstag, 7.30 Uhr: Guten Morgen! Die ersten Punkte wurden in China verteilt. Am frühesten Morgen deutscher Zeit fand der Sprint statt und gewonnen hat – siehe da – Lewis Hamilton. Acht Punkte holt er in seinem neuen, feuerroten Gefährt. Piastri, Verstappen und Russell folgen. Für Norris lief es mit Platz acht ziemlich mäßig, Hülkenberg wurde im Sauber nur Vorletzter.

22.23 Uhr: Um Max Verstappen ranken sich weiterhin viele Gerüchte. Ist er bald nicht mehr bei Red Bull? Was undenkbar erschien, ist nun gar nicht mehr so weit weg!

21.51 Uhr: Die Fans werden es schon bemerkt haben. Vor dem China-GP hat die Formel 1 eine Neuerung verkündet. Hier erfährst du alles dazu.

20.20 Uhr: Auch wenn Hamilton sich die Pole-Position im Sprint-Qualifying schnappen konnte, befürchtet ein Star-Pilot düstere Aussichten für die Fans in diesem Jahr.

18.55 Uhr: Helmut Marko sorgt bei Red Bull immer wieder für Aufsehen. Jetzt toben viele Formel-1-Fans, weil der RB-Berater ausgerechnet einen Rookie kritisiert. Hier mehr dazu.

17.38 Uhr: Einer der bisherigen Verlierer ist Haas. Der US-Rennstall hinkt hinterher. Selbst Teamchef Ayao Komatsu konnte erst nicht fassen, wie schlecht das aktuelle Auto ist.

16.32 Uhr: Die ganze Formel 1 spricht über die Dominanz von McLaren. Doch droht in diesem Jahr wirklich Langeweile? Eher nicht. Lewis Hamiltons Erfolg in der Sprint-Quali ist dafür nur ein Beispiel.

15.01 Uhr: Auch wegen der permanenten Überprüfung, ob die Fahrer zu viel schimpfen, liegt der Fokus am Rennwochenende immer mehr auf den Rennkommissaren. Für den Großen Preis von China schickt die FIA eine beinahe völlig neue Abordnung, wie du hier lesen kannst.

12.58 Uhr: Angesichts der neuen „Anti-Fluch-Strategie“ der FIA kamen bei den Fahrern wohl Bedenken auf, was überhaupt noch erlaubt sei. Hier hat der Weltverband den Stars der Formel 1 nun in einem Meeting klare Leitplanken aufgezeigt >>>

11.43 Uhr: McLaren also nicht an der Spitze – eine faustdicke Überraschung. Nur einer hatte es schon geahnt: Lando Norris. Der warnte noch gestern davor, dass die Papaya-Flitzer gar nicht so dominant seien, wie alle denken. Hier liest du seine Aussagen.

9.58 Uhr: Das war Teil eins des China-Wochenendes. In der Nacht zu morgen geht es dann um 4 Uhr mit dem Sprintrennen weiter, ehe um 8 Uhr die Qualifikation zum Großen Preis wartet.

9.30 Uhr: Die Sprintquali hat den Fans vor Ort und vor den Fernsehern direkt mal eine ganze Menge geboten: Ferrari schlägt mit Platz eins und vier zurück, Mercedes ist weiterhin stark, Norris enttäuscht auf ganzer Linie und Antonelli ist erneut der einzige Neuling, der wirklich überzeugen kann.

Bei Red Bull bahnt sich die alte Leier an – während Verstappen vorne alleine kämpfen muss, steckt Lawson wie auch Sergio Perez im letzten Jahr erneut am hinteren Ende des Feldes fest.

SQ3: Hamilton holt tatsächlich die Pole! Der Brite unterstreicht seine starke Tagesform und holt sich Platz eins. Das ist nach dem bitteren letzten Wochenende durchaus eine Überraschung! Verstappen folgt auf zwei, Piastri holt sich Rang drei. Norris wird nur Sechster, der McLaren-Pilot leistete sich einen bitteren Fahrfehler, der ihm eine Top-Position gekostet hat. Damit dürfte er alles andere als zufrieden sein!

SQ2: Im zweiten Teil trifft es mit Hadjar, Bortoleto und Bearman gleich drei Rookies. Dazu fliegen auch die beiden Spanier Sainz und Alonso raus. Eine große Enttäuschung für die beiden Routiniers!

SQ1: Es regnet gleich die ersten dicken Enttäuschungen! Sowohl Nico Hülkenberg als auch Esteban Ocon werden von ihren Rookie-Kollegen geschlagen und fliegen raus. Auch Red-Bull-Youngster Lawson muss den nächsten Rückschlag einstecken. Dazu fliegen mit Doohan und Gasly beide Alpine raus! Die Bestzeit im ersten Teil fährt Hamilton! Ein erstes kleines Ausrufezeichen des Briten.

Gleich geht es mit dem zweiten Teil der Sprint-Quali weiter. Wer schafft den Sprung in die Top zehn?

08.35 Uhr: Rein in das SQ1! Wer muss schon nach dem ersten Teil den Boliden in der Garage lassen?

08.15 Uhr: Gleich beginnt mit dem Sprint-Qualifying das erste Highlight des Wochenendes. Das erste und einzige freie Training konnte Norris für sich entscheiden. Holt er auch die Sprint-Pole?

07.30 Uhr: Das letzte Wochenende dürfte dem ein oder anderen Team noch in den Knochen stecken, viel Zeit zum Durchatmen blieb jedoch nicht. Die nächsten Punkte sind zu vergeben, das zweite Rennwochenende der Saison steht vor der Tür.

Weitere News:

Freitag, 21. März, 07 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Großen Preis von China. Erstmal seit sechs Jahren ist die Formel 1 in Shanghai zu Gast. Ein ereignisreiches Wochenende wartet auf alle Motorsport-Fans. Los geht es in gut anderthalb Stunden mit der Qualifikation zum Sprintrennen.