Formel 1 macht es offiziell: Jetzt darf es jeder sehen

In der Formel 1 ist die Freude über den Saisonstart groß. Und der Auftakt in Melbourne hatte es auch in sich. Jetzt geht es mit dem China-GP weiter, wo Max Verstappen, Lando Norris und Co. um den zweiten Rennsieg kämpfen werden.

Kurz vor dem Formel-1-Rennen gibt es eine spannende Verkündung! Pirelli hat vor dem Grand-Prix-Wochenende nämlich mitgeteilt, was für eine besondere „Trophäe“ die Piloten beim Sprint-Qualifying bekommen werden.

Formel 1: Pirelli macht es offiziell

Es ist nämlich das erste Sprint-Wochenende der noch frühen Formel-1-Saison. Der Pole-Setter bekommt eigentlich immer eine Trophäe für die schnellste Runde im Qualifying. Pirelli hat jetzt enthüllt, was für eine besondere Belohnung der Gewinner des Qualifyings bekommen wird.

Während es im vergangenen Jahr immer einen Abdruck des Streckenplans als Auszeichnung für den Sieger des Sprint-Qualifyings gab, wird es dieses Mal anders sein. Der Pole-Setter bekommt einen maßgeschneiderten Pirelli-Reifen mit dem Streckenlayout und dem Namen des Grand Prix drauf. Um ihn noch spezieller zu machen, unterschreiben sowohl der Fahrer als auch der Überbringer die Auszeichnung.

Da Pirelli in diesem Jahr seinen 500. Grand Prix in der Formel 1 feiern wird, darf sich der schnellste Fahrer im Sprint-Qualifying über eine noch besondere Auszeichnung freuen. Es ist ein Reifen, der den erwähnten Meilenstein und das Pirelli-Logo zeigt. Außerdem erhalten die Fahrer eine personalisierte silberne Plakette mit ihren Initialen.

Besonderes Jahr für Pirelli

Außerdem werden in Shanghai, wie bereits in Melbourne, die drei Erstplatzierten des Formel-1-Rennens eine Sonderedition der Podium Cap tragen. Das Modell aus der von Denis Dekovic entworfenen Kollektion ist von den Traditionen der vierzehn Länder der Weltmeisterschaft 2025 inspiriert und wird durch die Farbe Rot geprägt sein. Es ist bereits online auf der offiziellen Pirelli-Plattform zum Kauf verfügbar.

