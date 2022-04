Formel 1 – Australien-GP im Live-Ticker: Leclerc siegt! Drama um Verstappen

Neue Regeln beim Auto-Design in der Formel-1-Saison 2022. Die neuen Boliden sollen beim Fahren weniger verwirbelte Luft hinterlassen. Dadurch soll das Ansaugen im Windschatten erleichtert werden. Wir stellen Dir in diesem Video alle Boliden vor.

Nach einer kleinen Pause geht es in der Formel 1 direkt weiter: Das Australien-GP findet an diesem Wochenende (8. April – 10. April) statt.

Erstmals beim Australien-GP in dieser Saison dabei: Sebastian Vettel. Der Deutsche verpasste die ersten beiden Rennen der Formel 1 coronabedingt.

Formel 1 – Australien-GP im Live-Ticker

Wir begleiten dich durch das nächste Rennwochenende in der Formel 1. Alle Informationen zum Australien-GP bekommst du hier bei uns im Live-Ticker!

------------------------------

Formel 1 Australien-GP | 58/58

Leclerc (Ferrari) Perez (Red Bull) Russell (Mercedes) Hamilton (Mercedes) Norris (McLaren) Ricciardo (McLaren) Ocon (Alpine) Bottas (Alfa Romeo) Gasly (Alpha Tauri) Albon (Williams) Zhou (Alfa Romeo) Stroll (Aston Martin) Schumacher (Haas) Magnussen (Haas) Tsunoda (AlphaTauri) Latifi (Williams) Alonso (Alpine)

OUT Verstappen (Red Bull)

OUT Vettel (Aston Martin)

OUT Sainz (Ferrari)

-------------------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Nach dem Rennen: In der Gesamtwertung führt Charles Leclerc jetzt schon deutlich. George Russell liegt auf Rang zwei vor Carlos Sainz.

Der Stand in der WM nach 3/23 Rennen:

Leclerc 71 Punkte Russell 37 Punkte Sainz 33 Punkte Perez 30 Punkte Hamilton 28 Punkte Verstappen 25 Punkte Ocon 20 Punkte Norris 16 Punkte Bottas 12 Punkte Magnussen 12 Punkte Ricciardo 8 Punkte Gasly 6 Punkte Tsunoda 4 Punkte Alonso 2 Punkte Zhou 1 Punkt Albon 1 Punkt

Noch ohne Punkte: Schumacher, Latifi, Stroll, Vettel

Nach dem Rennen: Verstappen schimpfte nach seinem Ausfall: „Zwei Ausfälle sind unglaublich. Ich habe viele Punkte verloren. Es ist wieder ein schlechter Sonntag. Die letzten zwei Jahre waren wir in der Zuverlässigkeit immer stark. Jetzt ist es eine Katastrophe.“

Ziel: Charles Leclerc gewinnt in Australien und baut seine Führung aus! Perez holt Platz zwei, Russell komplettiert das Podium.

54/58: Erste Entwarnung bei Vettel: Er ist auf dem Weg zurück in die Box, ihm scheints gut zu gehen.

40/58: Das Auto von Verstappen brennt, es handelt sich offenbar um technische Probleme.

39/58: Was ist denn jetzt los? Verstappen muss sein Auto abstellen!

36/58: Sky vermeldet: Sebastian Vettel ist auf dem Weg ins Medical-Center. Offensichtlich hat er sich beim Unfall wehgetan.

27/58: Beinahe hätte Verstappen sich die Führung geschnappt! Beim Restart leistet sich Leclerc einen kleinen Fehler, Verstappen fährt auf der Geraden neben ihm, kommt aber nicht vorbei.

25/58: Großer Gewinner ist George Russell. Der Mercedes-Pilot hat die SafetyCar-Phase für einen Stopp genutzt und bleibt auf Rang drei!

24/58: Ein Wochenende zum Vergessen: Vettel ist raus! Der vierfache Weltmeister kommt auf den Kerb, dreht sich und kracht frontal in die Wand. Das SafetyCar kommt.

22/58: Die Red Bull haben große Probleme mit den Reifen, gehen als Erstes an die Box.

17/58: Magnussen versucht Tsunoda zu überholen, verschätzt sich dabei aber, fährt übers Gras und kann sein Auto gerade so wieder auf der Strecke halten.

13/58: Schumacher hat Probleme mit dem Reifen, fällt zurück auf Rang 15. Teamkollege Magnussen zieht vorbei.

10/58: Perez schnappt sich Hamilton und Platz drei. Vettel macht einen kurzen Ausflug ins Kies.

7/58: Beim Restart geht alles glatt. Leclerc behält die Führung.

7/58: Das Auto von Sainz ist weggeräumt, das Rennen wird wieder freigegeben.

2/58: Alptraum für Carlos Sainz! Der Ferrari-Pilot dreht sich und bleibt im Kiesbett stecken. Erste Safetycar-Phase!

Start: Starker Start von Charles Leclerc, der große Gewinner ist aber Lewis Hamilton! Der Brite schiebt sich vorbei an Norris und Perez. Teamkollege Russell fährt auch vor auf Rang fünf! Ganz mies erwischt hat es Carlos Sainz, der Ferrari-Pilot fällt fünf Plätze zurück. Die erste Runde geht ohne Unfall über die Bühne.

07.01 Uhr: Die Formation-Lap läuft.

06.55 Uhr: Noch wenige Minuten bis zum Start. Gleich geht's los mit dem Großen Preis von Australien!

06.32 Uhr: Für Ärger sorgte im Vorlauf des Australien-GP eine Ansage von Rennleiter Niels Wittich. Er rief die Fahrer am Freitag zusammen und kündigte schärfere Kontrollen an. Bei den Fahrern sorgte das für Unmut (Hier mehr Infos!).

06.26 Uhr: Die Sonne scheint, die Stimmung ist super - alles ist angerichtet für den Großen Preis von Australien!

06.24 Uhr: Bei Fernando Alonso hat der Einschlag im Qualifying leichte Spuren hinterlassen. Das Handgelenk des Spaniers ist bandagiert.

06.21 Uhr: Eine Statistik, die Ferrari-Fans nicht gerne hören werden: Nur ein Mal in den letzten acht Rennen konnte in Australien der Polesetter gewinnen.

06.19 Uhr: Sebastian Vettel feiert heute eine Premiere: Zum ersten Mal fährt er ein Rennen mit dem AMR22. Bei den ersten beiden GPs hatte er aufgrund einer Coronaerkrankung gefehlt.

Sonntag, 06.04 Uhr: Einen wunderschönen Morgen an alle Frühaufsteher! In weniger als einer Stunde heulen im Albert Park schon wieder die Motoren auf.

Die Formel 1 ist endlich wieder zu Gast in Australien! Foto: William WEST / AFP

20.56 Uhr: Stroll ist nicht der einzige, der im Nachhinein eine Strafe aufgebrummt bekommen hat. Alex Albon wurde disqualifiziert, weil er zu wenig Sprit an Bord hatte. Jetzt startet der Williams-Pilot von ganz hinten.

14.56 Uhr: Vettels Teamkollege kassiert für den Crash mit Latifi eine Strafe. Lance Stroll wird mit einer Grid-Strafe (drei Plätze zurück) und mit zwei Strafpunkten belegt. „Die Stewards sind der Meinung, dass Stroll die Hauptschuld an der Kollision trägt, weil er Latifis Überholmanöver nicht erkannt hat“, heißt es in der Begründung der Rennleitung.

9.51 Uhr: Die größte Überraschung dürfte die Auferstehung von McLaren sein. Beide Fahrer schafften es in Q3. Lando Norris hat als Vierter durchaus Chancen auf das Podium.

9.45 Uhr: Für Sebastian Vettel wird es morgen mutmaßlich nicht um Punkte gehen. So hat er sich sein Comeback sicherlich nicht vorgestellt. Hier noch einmal die Übersicht der Tiefschläge vom Wochenende:

Motorproblem im ersten Training

Strafe, weil er mit einem Motorroller der Stewards zur Box fuhr

Unfall im dritten Training

Beinahe die Quali verpasst

Am Ende nur Platz 18

9.34 Uhr/Q3: Es ist wieder der Zweikampf zwischen Leclerc und Verstappen. Der Monegasse macht es mit der letzten Runde, liegt knapp zwei Zehntel vor Verstappen. Pole für Ferrari! Weil Sainz aber patzt, wird Leclerc morgen von zwei Red Bulls gejagt.

9.26 Uhr/Q3: Der kaputte Alpine ist geborgen und schon schießen die beiden Mercedes auf die Strecke. Hamilton ist aktuell Siebter, Russell Neunter.

9.15 Uhr/Q3: Nächster Crash! Alonso fährt zu schnell in die Kurve und landet in der Wand. Dem Spanier geht es aber gut, er kann aussteigen. Offenbar konnte er nicht runterschalten. Wieder gibt es die Rote Flagge.

9.09 Uhr/Q3: Und damit rein in die letzten zwölf MInuten.

9.02 Uhr/Q2: Ocon kann sich gerade noch befreien und stößt Gasly raus. In wenigen Minuten geht es dann weiter mit der entscheidenden Jagd nach der Pole.

8.54 Uhr/Q2: In Gefahr, rauszufliegen, liegen nun Zhou, Schumacher, Tsunoda, Bottas und Ocon. Ein Ausrufezeichen setzt dagegen Fernando Alonso, der aktuell auf Rang drei liegt.

8.45 Uhr/Q2: Weiter geht es in Melbourne. Neben Vettel und Magnussen sind übrigens auch Stroll, Latifi und Albon rausgeflogen.

8.35 Uhr/Q1: Die Antwort lautet: Nein! Am Ende ist es nur Platz 18 für Vettel. Das Deaster-Wochenende mit kaputtem Motor, Strafe der FIA Unfall und Aus in Q1 geht weiter. Aus deutscher Sicht schafft es immerhin Mick Schumacher in die zweite Session. Er schlägt erstmals Magnussen, der als 17. rausfliegt.

8.31 Uhr/Q1: Es geht weiter – und tatsächlich sitzt Vettel im Auto und bekommt die Chance auf eine Runde. Schafft er es, Aston Martins Wochenende etwas zu retten?

08.17 Uhr/Q1: Übler Crash von Latifi und Stroll! Latifi will seinen Landsmann überholen und der fährt ihm in die Seite. Da haben beide überhaupt nicht aufgepasst. Rote Flagge zwei Minuten vor dem Ende. Das Wochenende für Aston Martin wird immer schlimmer. Aber: Vielleicht ist jetzt doch noch Zeit Vettels Auto fertig zu machen.

8.08 Uhr/Q1: Wenig überraschend liegen zwei Ferraris und zwei Red Bulls vorne. Hamilton und Russell machen sich erst jetzt auf den Weg. Beide Aston Martins verharren in der Garage. Zehn Minuten verbleiben.

8.02 Uhr/Q1: An Vettels Auto wird noch immer geschraubt. Das könnte eine ganz bittere Rückkehr für ihn werden.

8.00 Uhr/Q1: Die Ampel springt auf Grün und damit geht es los.

7.48 Uhr: In knapp zehn Minuten geht es los und noch immer gibt es kein Update zu Vettel. Das wird wahnsinnig knapp.

7.22 Uhr: Noch kurz zum sportlichen: Die Bestzeit holte überraschenderweise Lando Norris im McLaren. Dahinter lagen Leclerc und Perez. Verstappen sortiert sich als Siebter knapp vor Hamilton ein. Schumacher fuhr die 14.-beste Zeit.

7.20 Uhr: Die umgebaute Strecke im Albert-Park sorgte gestern für ein Novum: Gleich vier DRS-Zonen gab es zu bestaunen. Doch am Samstag ruderten die Verantwortlichen zurück. Wegen Sicherheitsbedenken reduzierte an wieder auf drei Zonen – allerdings schon vor FP3.

6 Uhr: Kurz vor Ende erwischt es dann auch noch Stroll. Was für ein bitterer Auftakt für Aston Martin. Und nur zwei Stunden Zeit um gleich zwei Autos zu reparieren.

5.30 Uhr: Unfall Vettel! Der Heppenheimer setzt sein Auto in die Wand. Eine Rote Flagge ist das Ergebnis. Da ist einiges kaputt gegangen am Wagen. Mammutaufgabe für die Mechaniker bis zur Quali alles heile zu kriegen.

Samstag, 9. April, 5 Uhr: Guten Morgen an alle Frühaufsteher. Das dritte Training beginnt!

20.19 Uhr: Mick Schumacher moniert das Handling seines Autos, das Team sucht nach der Ursache. Der Deutsche war im ersten Training Letzter, im zweiten tauchte der Ferrari-Junior dann auf Platz 18 auf. Schumacher sagt: „Wir hatten das eine oder andere Problem und versuchen noch immer, dem auf die Spur zu kommen. Aber ich bin sicher, wir werden das hinbekommen. Die Strecke ist fabelhaft und bietet einen schönen Fluss.“

19.40 Uhr: In der Formel 1 könnte ein neuer Streit entstehen, weil sich die Teams nicht einig werden (Hier mehr dazu).

18.55 Uhr: Ferrari war auch im zweiten freien Training am schnellsten. Verstappen kämpft sich heran: An der Spitze zeichnet sich ein Zweikampf zwischen Ferrari und Red Bull ab. Die Mercedes-Crew ist hingegen weiterhin weit von der Spitze entfernt. Russell auf Platz elf, Hamilton lediglich auf P13.

--------------------------------------

Der Formel 1-Rennkalender 2022

20. März Bahrain-GP (Saisonauftakt) - Sieger: Charles Leclerc (Ferrari)

27. März Saudi Arabien-GP - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)

10. April Australien-GP

24. April Emilia-Romagna-GP (Imola)

8. Mai Miami-GP

22. Mai Spanien-GP

29. Mai Monaco-GP

12. Juni Aserbaidschan-GP

19. Juni Kanada-GP

03. Juli Großbritannien-GP

10. Juli Österreich-GP

24. Juli Frankreich-GP

31. Juli Ungarn-GP

28. August Belgien-GP

04. September Niederlande-GP

11. September Italien-GP

25. September OFFEN

02. Oktober Singapur-GP

09. Oktober Japan-GP

23. Oktober Austin-GP

30. Oktober Mexiko-GP

13. November Brasilien-GP

20. November Abu Dhabi-GP

--------------------------------------

17.04 Uhr: Ferrari und Red Bull dominieren erneut: Charles Leclerc hat seine starke Form mit der Trainings-Bestzeit nachgewiesen. Zum Auftakt am Freitag in Melbourne fuhr der Ferrari-Pilot in 1:18,978 Minuten die schnellste Runde und verdrängte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull mit 0,245 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Knapp dahinter landete Carlos Sainz im zweiten Ferrari auf Rang drei. Während sich auch in Down Under wieder ein Duell zwischen der Scuderia und Red Bull abzeichnet, schaffte es Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes nur auf Rang 13.

16.39 Uhr: Sebastian Vettels erster Auftritt in diesem Jahr endet gleich mit Theater! Neben Problemen am Auto wurde der Aston-Martin-Pilot von der FIA bestraft. Grund ist eine Aktion kurz nach dem ersten freien Training (Hier mehr dazu). Am zweiten freien Training konnte der der Deutsche dann nicht mehr teilnehmen, weil das Auto nicht rechtzeitig fertig wurde.

------------------------------

Nachrichten aus der Formel 1:

----------------------------

Freitag, 15.11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Rennwochenende in der Formel 1. Die Königsklasse des Motorsports ist zu Gast in Australien.