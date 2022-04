Formel 1: Weltmeister Verstappen sauer – DIESEN Vorwurf lässt er sich nicht gefallen

Was war das für ein Herzschlagfinale in der Formel 1 in der vergangenen Saison, in der sich Max Verstappen zum Weltmeister krönen konnte.

Obwohl der Niederländer über die gesamte Saison in der Formel 1 überzeugen konnte, blieb vielen nur das kontroverse Finale in Abu Dhabi im Gedächtnis. Der Red-Bull-Pilot will aber nicht nur auf seine ebenso grandiose wie umstrittene letzte Runde reduziert werden will.

Formel 1: Max Verstappen ist sauer

„Ich habe es bewiesen, indem ich die meisten Siege, die meisten Poles und die meisten Führungsrunden geholt habe. Die Leute vergessen das anscheinend, sie schauen nur auf Abu Dhabi. Aber wir hatten mehr Rennen als Abu Dhabi in der Saison“, erklärte Verstappen im Vorfeld des Australien-GP.

--------------------

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/Zhou

Haas: Mazepin/Schumacher

Williams: Latifi/Albon

--------------------

Gegenüber den Medien stellte der Red-Bull-Star klar: Das letzte Rennen der Vorsaison sollte „langsam kein Thema mehr sein.“

Formel 1: Verstappen will einen draufsetzen

Der Niederländer hatte im letzten Rennen der Saison von einer umstrittenen Entscheidung des mittlerweile entlassenen Rennleiters Michael Masi profitiert. Doch für Verstappen ist das längst abgehakt. Er will jetzt noch einen draufsetzen.

Max Verstappen will in dieser Saison noch einen draufsetzen. Foto: IMAGO / PanoramiC

„Wenn man sich die vergangene Saison anschaut, hätten wir mehr Siege haben können, und auch mehr Poles“, so der Weltmeister, der nach seinem bitteren Ausfall beim Saisonauftakt in Bahrain zum Sieg gefahren war.

------------------------------------------------

Mehr News aus der Formel 1:

-------------------------------------------------

Für die Saison erhofft sich Verstappen, wieder im Titelrennen mitfahren zu können. Dafür brauche Red Bull aber „ein wirklich konkurrenzfähiges Auto. Es wird sehr schwierig, so etwas zu wiederholen. Aber natürlich versucht man immer, es noch besser zu machen. Ich hoffe natürlich, dass wir etwas Ähnliches wieder erreichen können.“ (oa)