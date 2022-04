Beben in der Formel 1! Jetzt ist es offiziell bestätigt

Neue Regeln beim Auto-Design in der Formel-1-Saison 2022. Die neuen Boliden sollen beim Fahren weniger verwirbelte Luft hinterlassen. Dadurch soll das Ansaugen im Windschatten erleichtert werden. Wir stellen Dir in diesem Video alle Boliden vor.

Die Spatzen pfiffen es von den Dächern, jetzt ist es endlich offiziell: Porsche und Audi dürfen in die Formel 1 einsteigen.

Der Aufsichtsrat von Konzernmutter Volkswagen verkündete am Donnerstag: Die beiden Unternehmen haben grünes Licht für den Einstieg in die Formel 1.

Formel 1: Audi und Porsche kriegen Grünes Licht für Königsklassen-Einstieg

„Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG, der Porsche AG und der Audi AG haben den Plänen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1 zugestimmt“, teilte der Konzern auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit.

Formel 1: Ab 2026 wollen Audi und Porsche mitmischen. Foto: IMAGO/HochZwei

Porsche winkt die Rückkehr nach 35 Jahren, Audi das erste Engagement überhaupt in der Königsklasse des Motorsports. Ab 2026 können die beiden Automarken in die Formel 1 – vorausgesetzt, sie einigen sich mit einem Rennstall.

Von Konzernseite sind nun alle Unklarheiten beseitigt. Nun folgt das nächste Level der Verhandlungen. Porsche soll mit Red Bull bereits weitestgehend einig sein, Audi liebäugelt mit Williams oder McLaren. Aber auch Aston Martin soll nun seinen Hut für eine Kooperation in den Ring geworfen haben.

Eine endgültige Entscheidung für den Einstieg hängt aber weiterhin von der genauen Ausgestaltung des Motorenreglements ab 2026 ab.

Porsche und Audi könnten bald in die Formel 1 einsteigen. Foto: imago stock&people

Inzwischen hat sich der erste Interessent für eine Zusammenarbeit schon gemeldet und wirbt öffentlich. Bald soll es die ersten Gespräche geben (Hier erfährst du mehr dazu!).

