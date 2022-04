Formel 1: Katastrophe für Sebastian Vettel! Horror-Wochenende nimmt böses Ende

Sein Comeback in die Formel 1 hat sich Sebastian Vettel sicher ganz anders vorgestellt.

Nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung kehrte Sebastian Vettel zurück ins Auto. Aber sein erstes Wochenende der neuen Saison in der Formel 1 endete mit einem üblen Crash.

Formel 1: Horror-Wochenende für Sebastian Vettel

Die ersten zwei Rennen musste Vettel mit Corona aussetzen, in Australien feierte er endlich sein Saisondebüt. Das Wochenende in „Down Under“ wurde für den vierfachen Weltmeister jedoch zum Horror-Trip.

Formel 1: Sebastian Vettel erlebt sehr schwere Tage. Foto: IMAGO/Motorsport Images

Das erste Freie Training am Freitag lief noch nach Plan, im FP2 streikte dann Vettels Motor. In der letzten Trainingssession leistete Vettel sich dann den ersten Fehler, setzte sein Auto in die Mauer.

Formel 1: Vettel fliegt ab

Das Qualifying drohte der deutsche Fahrer dadurch komplett zu Verpassen. Weil sein Teamkollege aber in Q1 mit einem Unfall für eine längere Unterbrechung sorgt, konnte Vettel doch noch fahren. Auf einer Runde reichte es aber nur für Startplatz 16.

Das Auto von Sebastian Vettel nach dem Crash im Rennen. Foto: Paul Crock / AFP

Damit aber nicht genug des Dramas! In Runde 24 flog Vettel ab. In Kurve 4/5 kam er auf den Kerbs, verlor die Kontrolle, drehte sich und schlug frontal in die Mauer ein – damit war sein Wochenende vorzeitig beendet.

Formel 1: Vettel im Medical-Center

Kurz darauf mussten sich die Fans dann auch noch Sorgen um den 34-Jährigen machen. Bei Sky vermeldete Kommentator, dass sich Vettel auf dem Weg ins Medical-Center befinde.

Noch vor Rennende folgte aber die erste Entwarnung. Der Aston-Martin-Pilot zeigte sich vor den Kameras, spazierte scheinbar unverletzt ins Paddock zurück.

Formel 1: Vettel gibt Entwarnung

Nach dem Rennen konnte Vettel selbst Entwarnung geben. Ihm gehe es soweit gut, erklärte er am Sky-Mikrofon. Es habe sich nur um eine Routineuntersuchung gehandelt, weil das Sicherheitssystem angeschlagen habe.

Formel 1: Vettel fällt vernichtendes Urteil

Aus dem Wochenende in Australien nimmt Vettel wenig positives mit. Dass er das Rennen nicht beenden konnte, ist für ihn besonders bitter, da ihm die Erfahrung mit dem neuen Auto noch fehlt. Vettel stellt klar fest: „Schlimmer als dieses Wochenende kann es nicht werden“ (fs)