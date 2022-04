Formel 1: Überraschende Wende! Ersetzt diese Strecke den Russland-GP?

Der Russland-GP ist aus dem Rennkalender geflogen, jetzt sucht die Formel 1 nach einem Ersatz.

Mit dieser Situation kennen sich die Verantwortlichen in der Formel 1 inzwischen aus, schon in den vergangenen zwei Jahren musste man immer wieder umplanen. Die üblichen Verdächtigen scheinen dieses Mal jedoch chancenlos.

Formel 1: Ersetzt dieser Kurs den Russland-GP?

Eigentlich sollte die Formel 1 am 25. September auf der Strecke im Sotschi Autodromo fahren. Als Reaktion auf den Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine hat die Formel 1 den Vertrag mit dem Russland-GP jedoch aufgekündigt.

Fährt die Formel 1 in diesem Jahr zwei Mal in Singapur? Foto: IMAGO/Icon SMI

Die Suche nach einem Nachfolger läuft: Verschiedene Strecken wie Portimao (Portugal), Istanbul (Türkei) oder auch die deutschen Strecken (Hockenheim und Nürburgring) galten als mögliche Kandidaten.

--------------------------------------

Der Formel 1-Rennkalender 2022

20. März Bahrain-GP (Saisonauftakt) - Sieger: Charles Leclerc (Ferrari)

27. März Saudi Arabien-GP - Sieger: Max Verstappen (Red Bull)

10. April Australien-GP

24. April Emilia-Romagna-GP (Imola)

8. Mai Miami-GP

22. Mai Spanien-GP

29. Mai Monaco-GP

12. Juni Aserbaidschan-GP

19. Juni Kanada-GP

03. Juli Großbritannien-GP

10. Juli Österreich-GP

24. Juli Frankreich-GP

31. Juli Ungarn-GP

28. August Belgien-GP

04. September Niederlande-GP

11. September Italien-GP

25. September OFFEN

02. Oktober Singapur-GP

09. Oktober Japan-GP

23. Oktober Austin-GP

30. Oktober Mexiko-GP

13. November Brasilien-GP

20. November Abu Dhabi-GP

--------------------------------------

Während der Corona-Pandemie hatten diese Kurse der Formel 1 immer wieder ausgeholfen und waren eingesprungen. Laut einem Bericht von „motorsport-total.com“ ist das dieses Mal aber nicht der Fall. Stattdessen wird eine überraschende Variante diskutiert.

Dem Bericht zufolge könnte es einen Double-Header in Singapur geben. Das Rennen in dem Stadtstaat findet am 02. Oktober direkt nach dem Termin für den Russland-GP statt. Möglich wären demnach zwei aufeinander folgende Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit.

Formel 1: Doubleheader in Singapur? Foto: imago images/Motorsport Images

--------------------------------------

--------------------------------------

Formel 1: Katar, Singapur oder Bahrain?

Beim eigentlichen Favoriten Katar, wo ohnehin ab 2023 gefahren wird, soll es noch Unsicherheiten seitens der Eventorganisatoren geben. In dem Wüstenstaat hatte man sich eigentlich eine Auszeit genommen, um sich auf die WM (Start: 21. November) vorzubereiten. Zudem habe man Bedenken aufgrund der hohen Temperaturen im September.

Neben Katar und Singapur soll laut dem Bericht auch ein weiteres Rennen in Bahrain im Gespräch sein. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen. (fs)