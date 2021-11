Formel 1: Entscheidung wohl gefallen – ER soll das letzte Cockpit bekommen

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Neben der Weltmeisterschaft, in der es zwischen dem Führenden Max Verstappen und Lewis Hamilton sehr spannend zu geht, muss noch eine weitere Entscheidung in der Formel 1 getroffen werden.

Wer bekommt das letzte Cockpit der Formel 1 für die Saison 2022? Für die kommende Rennzeit stehen fast alle Fahrer fest, lediglich das zweite Cockpit bei Alfa Romeo ist nicht besetzt. Jetzt soll die Verkündung bald offiziell gemacht werden.

Alfa Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur gab bekannt, dass die Entscheidung um das letzte Cockpit in der Formel 1 geklärt worden ist. Foto: imago images (Montage DER WESTEN)

Formel 1: Entscheidung um letztes Cockpit wohl gefallen

Nach dieser Saison wird Alfa Romeo-Pilot Kimi Räikkönen seine Karriere beenden, der 41-Jährige geht in Rente. Valtteri Bottas wird sein Nachfolger. Diesen Transfer gab der Rennstall bereits bekannt. Doch wer an der Seite des Finnen fahren wird, ist noch nicht geklärt.

-------------------------------

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/ -*

Haas: Mazepin/Schumacher

Williams: Latifi/Albon

*noch nicht offiziell bestätigt

-------------------------------

Der andere Pilot bei Alfa Romeo ist noch Antonio Giovinazzi, dessen Vertrag aber am Saisonende ausläuft. Berichten zufolge hat der Italiener keine Chance auf einen Cockpit für die kommende Saison.

🎖 Nous aurons l'honneur d'accueillir Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie @alfaromeoracing.



🎙 Il nous donnera son ressenti sur le #MexicoGP et ses attentes pour le week-end prochain avec le #BrazilGP !



Pour suivre ça dès 19H ➡️ https://t.co/eqd7cfJ9GL pic.twitter.com/ZcHCjf6ss2 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) November 8, 2021

Gegenüber dem französischen TV-Sender „Canal+“ gab jetzt Alfa Romeo-Teamchef Frédéric Vasseur bekannt, dass der Rennstall nach dem Großen Preis von Brasilien seine Entscheidung verkünden wird. Dies soll am 16. November dann der Fall sein.

Formel 1: Ist Zhou der „Glückspilz“?

Die Entscheidung, wer nächste Saison an der Seite von Bottas fahren wird, sei bereits gefallen, sagte Vasseur zu „Canal+“. Als heißester Anwärter gilt laut mehreren Berichten der Chinese Guanyu Zhou.

Bekommt der Chinese Guanyu Zhou das letzte Cockpit in der Formel 1? Foto: IMAGO / PanoramiC

Chinesische Sponsoren sollen bereit sein, Alfa Romeo 30 Millionen Euro zu zahlen, wenn das Team Zhou einstellt. Der Chinese hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht und zeigt in der Formel 2 seit 2019 konstant gute Leistungen. In seiner ersten Saison landete er als bester Rookie auf Platz sieben, im Vorjahr feierte er in Russland seinen ersten Erfolg.

-----------------------------

-----------------------------

In der laufenden Saison belegt Zhou den zweiten Platz. Für seine guten Ergebnisse durfte er bereits Anfang Juli beim Österreich-GP erstmals im Freien Training im Alpine Platz nehmen und ein wenig Formel-1-Luft schnuppern. Ob er dann auch nächste Saison tatsächlich für Alfa Romeo fahren wird, wird sich nach dem Brasilien GP zeigen.