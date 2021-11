Formel 1: Max Verstappen sorgt bei Red Bull für Puls und kassiert deutliche Ansage – „Halt dich da raus“

In diesem Moment stockte den Verantwortlichen von Red Bull der Atem. Obwohl Max Verstappen beim Formel 1-Rennen in Mexiko einen ungefährdeten Sieg einfuhr, begann an der Box gegen Ende des Rennens das Zittern.

Grund dafür war ein Manöver Verstappens gegen Mercedes-Rivale Valtteri Bottas. Dafür bekam der Führende der Formel 1-Weltmeisterschaft von seinem Team eine klare Ansage.

Formel 1: Max Verstappen sorgte bei seinem Team kurz für Schnappatmung. Foto: imago images

Formel 1: Bottas nach gebrauchtem Tag im taktischen Duell mit Verstappen

Was war passiert? Für Bottas verlief der Grand Prix denkbar ungünstig. Bereits am Start kochte Verstappen ihn ab und übernahm die Führung. Zu allem Überfluss wurde der 32-Jährige von Daniel Ricciardo dann auch noch gedreht und fand sich fortan hinten im Feld wieder.

Kurz vor Ende wurde er für Mercedes aus taktischer Sicht dann aber wichtig. Um Verstappen zumindest den Extrapunkt für die schnellste Runde abzunehmen, holten die Silberpfeile ihren Fahrer rein und gaben ihm neue Reifen.

Nach dem Stopp kam Bottas hinter dem Niederländer raus. Der wusste, welches Spiel gespielt wurde und verlangsamte zunächst sein Tempo, um den Mercedes-Piloten aufzuhalten. Nachdem Bottas an ihm vorbeigezogen war, holte Verstappen wieder auf, was blaue Flaggen für den Finnen nach sich zog – erneut war die schnelle Runde kaputt.

Weder Helmut Marko (l.) noch Christian Horner waren begeistert. Foto: imago images/Motorsport Images

Red Bull von Verstappen-Aktion wenig begeistert

Eine Aktion, die an der Boxenmauer von Red Bull für Puls sorgte. „Unserem Blutdruck hat das sicher nicht gutgetan“, erklärte Teamchef Christian Horner anschließend. Die Angst, dass bei den Manövern etwas schief gehen könnte, war zu groß. Es sei ein bisschen Spielerei um den letzten Punkt gewesen. „Da wollten wir uns nicht mit reinziehen lassen“, so Horner.

Gegenüber dem „Motorsport Magazin“ äußerte sich RB-Berater Helmut Marko: „Wir haben dem Max gesagt, halt dich da raus, der eine Punkt macht es nicht aus.“

Nach dem erfolglosen Versuch holte Mercedes Bottas erneut in die Box. Auf der letzten Runde gelang ihm noch die schnellste Runde. Verstappens WM-Vorsprung auf Lewis Hamilton beträgt damit 19 Punkte.

Zuvor hatte es bei Red Bull in Mexiko bereits einen Zoff gegeben. Auslöser war ein Manöver von AlphaTauri-Pilot Yuki Tsunoda im Qualifying, das im Rennstall des Werksteams für Zorn gesorgt und sogar nach dem Rennen noch Nachwehen hatte.