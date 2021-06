Eishockey WM 2021: Final-Wahnsinn! Kanada siegt in Overtime-Krimi

Bei der Eishockey WM 2021 verlor die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft dramatisch im Halbfinale gegen Finnland, das nun im Finale auf Kanada trifft.

Das Spiel Finnland – Kanada ist eine Neuauflage des Finales von 2019, bei dem sich das europäische Team zum Weltmeister krönte.

Eishockey WM 2021: Kanada ist Weltmeister

Kanada hatte das erste Halbfinale mit 4:2 gegen die USA gewonnen. Finnland schlug im zweiten dann das DEB-Team denkbar dramatisch mit 2:1. In unserem Liveticker verpasst du jetzt keine wichtige Szene des Finales.

Alle Infos zur Eishockey WM 2021 und zum Spiel zwischen Finnland – Kanada erhältst du hier.

Finnland – Kanada 2:3 (1:0, 0:0, 0:1)

Tore: 1:0 Ruohomaa (7.), 1:1 Comtois (25.), 2:1 Lindbohm (45.), 2:2 Henrique (52.), 2:3 Paul (67.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Kanada startete in dieses Turnier mit drei Niederlagen, doch dann begann die Aufholjagd - mit einem irren Happy-End! Finnland muss sich zum neunten Mal im Finale geschlagen geben.

Toooooor für Kanada!

67' Nick Paul beschert Kanada den Weltmeister-Titel. Kontiola spielt nach Bully-Gewinn den Puck in einen kanadischen Schläger, dann geht es schnell und Paul macht alles klar.

Overtime! Jetzt heißt es 3 gegen 3! Fällt die Entscheidung im Overtime oder muss gar das Penaltyschießen her?

60' Nach 60 packenden Minuten gibt es noch keinen Sieger. Es geht in die Overtime.

Toor für Kanada

52' Henrique in Überzahl! Der Kapitän gleicht das Finale wieder aus. Ein toller Spielzug.

50' Noch zehn Minuten. Die Finnen in Überzahl, doch Kanada kontert.

Tor für Finnland

45' Die Finnen gehen wieder in Führung. Erst hat Kanada die dicke Chance zur Führung. Olkinuora hatte sich neben seinem Gehäuse verzockt, rettet dann in höchster Not. Und im Gegenschlag trifft Verteidiger Lindbohm den Puck maßgenau, ein Angreifer verdeckt noch die Sicht für den kanadischen Goalie.

41' Rein gehts ins Entscheidungsdrittel. Wem gelingt hier der Lucky Punch?

40' Mit 1:1 geht es in die letzte Pause.

37' Kanada jubelt schon. Doch die vermeintliche Führung zählt nicht. Nach Coach-Challenge wird der Treffer aberkannt.

34' Finnland wieder in Überzahl, macht mächtig Druck, doch die Kanadier können das Power Play der Finnen unbeschadet überstehen.

Tor für Kanada

25' Und da ist es doch gefallen! Was für ein verrückter Treffer von Comtois! Ihm fällt der Puck vor die Füße und dann schlängert er den Puck ins Gehäuse.

24' Erste Überzahl für Kanada! Und dann gleich eine doppelte. Doch die Finnen kriegen die doppelte Unterzahl irgendwie über die Zeit verteidigt.

21' Weiter geht's! Kommt Kanada hier zurück? Bislang sind die Finnen klar überlegen.

20' Finnland legt im ersten Drittel los wie die Feuerwehr und führt verdient 1:0. Eine höhere Führung wäre sogar drin gewesen.

14' Es geht ordentlich zur Sache. Die Finnen sind bislang die bessere Mannschaft, hatten bereits beste Chancen auf das 2:0 und sind nun wieder in Überzahl.

1:0 für Finnland

7' Furioser Start! Kanada ist gleich zweimal in diesen Anfangsminuten in Unterzahl. Und kurz vor Ende der ersten Unterzahl passiert es dann: Ruohomaa staubt vor dem Gehäuse ab. Die frühe finnische Führung.

1' Los geht's! Kanada in Rot-Schwarz-Weiß, Finnland in Blau-Schwarz.

19.00 Uhr: In 15 Minuten startet das Finale in Riga. Wir sind live für dich dabei.

18.30 Uhr: Kanada stand in der Gruppenphase bereits mit dem Rücken zur Wand, kämpfte sich zurück ins Turnier und kann jetzt vom Titel träumen.

Die Finnen sind in diesem Turnier wie ein gutes Pferd - und sprangen selten höher als nötig. Wer setzt sich heute Abend die Eishockey-Krone auf?

16.30 Uhr: Das „kleine Finale“ ist durch. Deutschland muss eine bittere Pille schlucken und kann den USA im Spiel um Platz 3 kaum etwas entgegensetzen. Es fehlte schlicht die Kraft. Am Ende werden die US-Amerikaner nach einem 6:1 klar Dritter.

10.49 Uhr: Im Spiel um Platz 3 kann Deutschland am Nachmittag bereits Geschichte schreiben und die erste Medaille seit 68 Jahren holen. Auch dieses Spiel um 14.15 Uhr begleiten wir im Live-Ticker >>>

10.01 Uhr: Im Finale von 2019 setzte sich Finnland gegen die Kanadier durch. Erwartet wird heute ein enges Duell mit wenigen Tore - wie das in Spielen mit finnischer Beteiligung üblich ist.

8.38 Uhr: Für die deutsche Mannschaft ist der Traum vom Finale gestern dramatisch geplatzt. Trotz einer herausragenden spielerischen Leistung und eines unbändigen Willens konnte das DEB-Team das Abwehrbollwerk der Finnen nicht knacken. Hier bekommst du nochmal alle Highlights zum Nachlesen >>>

Sonntag, 7.34 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem Finalliveticker der Eishockey WM 2021! Wer kann sich in der Neuauflage des letzten Finals (2019) durchsetzen? Heute Abend messen sich Finnland und Kanada.