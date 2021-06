Bei der Eishockey WM 2021 steht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Halbfinale. Auf Deutschland wartet ein altbekannter Gegner: Finnland.

Bereits in der Gruppenphase lautete die Partie Deutschland gegen Finnland. Nun geht es in dieser Partie (Samstag, 17.15 Uhr) allerdings um nicht weniger als den Einzug ins Finale der Eishockey WM 2021.

Eishockey WM 2021: Deutschland – Finnland: Nächster irrer Krimi? DEB-Team will ins Finale

In der Gruppenphase standen sich Deutschland und Finnland bereits gegenüber. Das DEB-Team verlor knapp mit 1:2. Nun will die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm Revanche nehmen und dabei ins Finale einziehen.

Alle Infos zur Eishockey WM 2021 und zum Spiel zwischen Deutschland – Finnland erhältst du schon vor Anpfiff in unserem im Live-Ticker.

Deutschland – Finnland -:- (-:-, -:-, -:-)

Tore:

09.30 Uhr: Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm würde mit einem Finaleinzug historisches schaffen. Die letzte Medaille bei einer WM gab es im Jahr 1953. Damals wurde Deutschland Vizeweltmeister.

09.25 Uhr: Das gesamte Viertelfinale gibt es in unserem Live-Ticker nochmal zum Nachlesen. Hier entlang.

09.14 Uhr: Was war das für ein irrer Krimi am Donnerstag gegen die Schweiz. Im Penalty-Shoot-Out holte Deutschland den Sieg und damit den Einzug in die Runde der letzten vier bei dieser WM in Lettland.

09.10 Uhr: Hier versorgen wir dich mit allen Highlights und Infos rund ums Spiel.

Freitag, 4. Juni, 09 Uhr: Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Halbfinale zwischen Deutschland und Finnland bei der Eishockey WM 2021.