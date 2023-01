Deutschland – Katar LIVE: DHB-Team kommt verspätet bei der Handball-WM an – das ist der Grund

Die Handball WM 2023 ist im vollen Gange. Am dritten Tag ist auch das DHB-Team dran. In der Gruppe E kommt es zum Duell Deutschland – Katar.

Dabei hatte das DHB-Team schon bei der Einreise einige Probleme. Die deutschen Handballer sind mit einer Verspätung im WM-Spielort angekommen. Doch auf die Partie Deutschland – Katar hat das keine Auswirkungen.

Deutschland – Katar im Live-Ticker

Die Handball-WM 2023 findet vom 11. bis zum 29. Januar in Schweden und Polen statt. 31 Nationen wollen den aktuellen Titelträger Dänemark vom Thron stürzen. Dazu gehört auch Deutschland, dass im ersten Gruppenspiel gegen Katar bestehen will. Alle Infos zur Partie gibt es im Live-Ticker.

Spielinfos: Deutschland – Katar

Anwurf: Freitag, 13. Januar um 18 Uhr

Spielort: Spodek-Arena in Kattowitz

Übertragung: Sportdeutschland.tv & ZDF

Deutschland – Katar -:- (-:-)

Torfolge:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

19.04 Uhr: Alle Infos zur Übertragung der Handball-WM 2023 gibt es hier.

18.50 Uhr: Für Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff ist die WM-Auftaktpartie gegen Katar in Kattowitz ein Heimspiel. „Es fühlt sich an wie ein Heimturnier“, sagt der Hoffnungsträger und spricht von einem „tollen Gefühl. Wir spielen 120 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Ich habe es deutlich kürzer nach Kattowitz als nach Euskirchen.“ Wolff lebt seit 2019 in Polen und hütet beim Rekordmeister Kielce das Tor.

17.29 Uhr: Gute Erinnerungen an Katar hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft gar nicht. 2015 verloren die Handballer das WM-Viertelfinale und 2017 das WM-Achtelfinale gegen den Wüstenstaat.

16.15 Uhr: Mit 45-minütiger Verspätung sind Deutschlands Handballer am Donnerstagvormittag am Spielort Kattowitz eingetroffen. Laut der Sportschau ist der Grund für die Verspätung das üppig bemessene Gepäck des DHB-Teams. Damit der Flieger starten konnte, mussten noch einige Taschen in den hinteren Sitzreihen verstaut werden. „Ich glaube das waren 65 Gepäckstücke – also es reicht wohl bis zum Finalwochenende“, erklärte Teammanager Oliver Roggisch. Die DHB-Auswahl bezog nach dem Flug von Hannover ihr Hotel. Am späten Nachmittag stand das Abschlusstraining auf dem Programm. Weitere Vorrundengegner der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason sind neben Auftaktgegner Katar Serbien und Algerien.

Donnerstag, 12. Januar, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für die Partie Deutschland – Katar bei der Handball-WM 2023 in Schweden und Polen.