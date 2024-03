Deutschland – Niederlande im Live-Ticker: DFB-Team dreht das Spiel – und befeuert die deutsche EM-Euphorie!

Zum 46. Mal wird die Partie Deutschland – Niederlande am Dienstagabend (26. März, 20.45 Uhr) ausgetragen. Die Euphorie rund um die DFB-Elf ist nach dem furiosen 2:0-Sieg gegen Frankreich so groß wie schon lange nicht mehr. Kann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den starken Eindruck aus Lyon gegen Oranje bestätigen?

Mit der Elftal wartet ein ganz spannender Gegner auf das DFB-Team. Die Niederlande hat trotz guter Ergebnisse in den vergangenen Monaten spielerisch noch viel Luft nach oben – so sieht es die Mannschaft von Bondcoach Ronald Koeman selbst. In der Partie Deutschland – Niederlande möchte die Koeman-Elf ihr gesamtes Potenzial auf den Platz bringen.

Das Länderspiel Deutschland – Niederlande im Live-Ticker

Das Nachbarschaftsduell zwischen Deutschland und die Niederlande wird für beide Teams mit Blick auf die anstehende EM im Sommer 2024 ein richtungsweisendes Spiel. Welche der beiden Mannschaften kann die EM-Euphorie im eigenen Land so richtig hochschrauben? Wer muss kurz vor dem Turnier noch einmal einen dicken Dämpfer hinnehmen? In unserem Live-Ticker bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Spielinfos zu Deutschland – Niederlande:

Anstoß: Dienstag, 26. März, 20.45 Uhr

Stadion: Deutsche-Bank-Park| Frankfurt

Schiedsrichter: Espen Andreas Eskås (NOR)

Deutschland – Niederlande: 2:1 (1:1)

Aufstellungen:

Deutschland: Ter Stegen – Kimmich (Henrichs 79′), Tah, Rüdiger, Mittelstädt (Raum 79′) – Andrich (Gross 59′), Kroos – Wirtz (Müller 74′), Gündogan (Führich 59′), Musiala – Havertz (Füllkrug 74′).

Niederlande: Verbruggen, Dumfries, de Ligt, van Dijk, Ake – Veerman (Wieffer 88′), Blind (Simons 88′), Schouten (de Roon 76′) – Reijnders (Timber 65′), Memphis (Weghorst 76′), Malen (Gakpo 76′)

Tore: 0:1 (Veerman 4′), 1:1 (Mittelstädt 11′), 2:1 (Füllkrug 85′)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

23.10 Uhr: Mit zwei Siegen im Rücken kann das DFB-Team nun mit einer Menge Selbstvertrauen in Richutng Heim-EM schreiten. Damit geht der Fußballabend zu Ende. Tschüss und bis dahin!

23.00 Uhr: Für die DFB-Akteure geht es nun zurück in die Vereine in den Saison-Endspurt, ehe es sie Anfang Juni für die letzten beiden Spiele vor der EM wieder zusammen kommen. Am Montag (03. Juni, 20.45 Uhr) geht es in Nürnberg gegen die Ukraine, am Freitag (07. Juni, 20.45 Uhr) in Mönchengladbach gegen Griechenland.

22.55 Uhr: Zwei Siege gegen Frankreich und die Niederlande – wer hätte das noch vor einer Woche gedacht? Der DFB hat die richtigen Schlüsse aus den vergangenen Monaten gezogen, Nagelsmann und sein Team die richtigen Entscheidungen getroffen. So löst man EM-Euphorie aus!

22.50 Uhr: Dieser Sieg war eine richtige Willensleistung. In den letzten 20 Minuten hat die deutsche Nationalmannschaft richtig Druck gemacht, sie wollen den Sieg unbedingt – und haben ihn bekommen. Eine weitere starke Partie – so kann man ins EM-Jahr starten!

ABPFIFF: Deutschland siegt nach frühem Rückstand 2:1 – eine starke Leistung der DFB-Elf!

90+1′: Die Gäste drücken noch einmal, wollen hier nicht mit einer Niedrlage abreisen. Doch die DFB-Elf hält gut dagegen. Bringt das Nagelsmann-Team die Führung über die Zeit?

90′:Drei Minuten gibt es obendrauf! Die Stimmung in Frankfurt ist jetzt natürlich klasse. „Oh wie ist das schön“ hallt es durch den Deutsche-Bank-Park.

86′: Was eine irre Szene. Zunächst sah es nicht nach einem Treffer aus, doch der Schiedsrichter schaute auf seine Uhr und gab den Treffer letztlich doch. Die Niederländer protestierten, doch der Ball war hinter der Linie. Deutschland dreht das Spiel!

85′: TOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Füllkrug trifft nach einem Eckball. Dank der Torlinientechnik wird dieser Treffer gegeben. Deutschland führt!

83′: Die nächste große Möglichkeit für die DFB-Elf. Nach einem klasse Dribbling von Führich legt er auf Füllkrug ab, der den Ball weiter zu Müller passt. Der Routinier bekommt nicht mehr viel Kraft hinter den Ball – Verbruggen ist wieder zur Stell. Deutschland ist am Drücker!

79′: Noch einmal ein Doppelwechsel von Nagelsmann. Benni Henrichs und David Raum kommen für Kimmich und Mittelstädt. Beide Außenverteidiger werden somit ersetzt. Zehn Minuten sind es noch.

77′: MEGA-CHANCE FÜR DEUTSCHLAND! Die DFB-Kicker kombiniere sich stark in den Sechzehner der Gäste. Kimmich legt dann auf Musiala ab, der knapp zehn Meter vor dem Tor zum Abschluss kommt. Erneut ist Verbruggen da – eine starke Parade des Keepers.

74′: Die nächsten zwei Wechsel bei der DFB-Elf. Thomas Müller und Niclas Füllkrug kommen für Florian Wirtz und Kai Havertz.

70′: 20 Minuten noch auf der Uhr! Kommt ein Team noch zum Siegtreffer? Derzeit sind die Niederländer näher dran. Deutschland ist aber wieder etwas besser in der Partie.

65′: Mittelstädt versucht es aus der Distanz. Der Torschütze zum 1:1 fasst sich ein Herz, doch Verbruggen ist auf dem Posten. Eine gute Situation des Linksverteidigers.

63′: Von Deutschland kommt in dieser zweiten Halbzeit viel zu wenig. Vor allem offensiv ist das bis dato in Hälfte zwei noch gar nichts. Da muss mehr kommen, wenn man vor heimischer Kulisse noch gewinnen möchte.

60′: Die nächste gute Möglichkeit für die Elftal! Mittelstädt mit einem zu kurzen Rückpass auf ter Stegen, Malen kommt dazwischen und legt auf Depay quer. Der Angreifer schießt jedoch über den Querbalken – Glück für Deutschland.

59′: Nagelsmann wechselt gleich doppelt! Chris Führich kommt für Kapitän Gündoğan und Pascal Gross kommt für Robert Andrich.

50′: Die erste gute Möglichkeit in Hälfte zwei haben die Gäste: BVB-Star Donyell Malen kommt nach einer Ecke zum Abschluss. Allerdings steht ter Stegen gut und kann sicher parieren. Die Niederländer kommen besser aus der Halbzeit.

46′: Weiter gehts! Beide Mannschaften kommen ohne Wechsel aus der Kabine. Kann die DFB-Elf an die gute erste Halbzeit anknüpfen?

HALBZEIT: Pause in Frankfurt – 1:1! Nach der frühen Führung der Gäste musste sich die DFB-Elf kurz schütteln, ehe starke 40 Minuten inklusive Mittelstädt-Traumtor zum Ausgleich folgten. Unter dem Strich ein guter Auftritt der deutschen Nationalmannschaft.

35′: Havertz mit der großen Chance auf die Führung! Der Arsenal-Star läuft frei auf Vermeer zu und scheitert dann aus spitzem Winkel – allerdings war vorher abseits angezeigt worden. Dennoch ein guter Moment der DFB-Elf!

30′: Noch knapp 15 Minuten bis zur Pause. Erzielt eines der beiden Teams noch vor dem Halbzeitpfiff die Führung?

25′: Das Spiel hat sich nach einer wilden Anfangsviertelstunde nun etwas beruhigt. Beide Teams spielen zwar nach vorne, wirklich zwingend wird es in dieser Phase jedoch nicht.

16′: Gündoğan fast mit dem 2:1! Musiala setzt den Kapitän mit einem grandiosen Pass in Szene, doch Gündoğan scheitert knapp an Vermeer. Deutschland ist deutlich besser in der Partie.

12′: Das ist natürlich die perfekte Antwort auf den frühen Ausgleich. Seit dem Gegentreffer ist Deutschland sehr präsent, Mittelstädt erzielt den verdienten Ausgleich. Ein munterer Beginn in Frankfurt!

10′: TOOOR FÜR DEUTSCHLAND! Da ertönt „Major Tom“ und es steht 1:1 – Maxi Mittelstädt macht seinen Fehler selber wieder gut und erzielt mit einem Traumtor den Ausgleich. Sein erstes Tor im DFB-Dress.

8′: Wirklich geschockt scheint die deutsche Nationalmannschaft jedoch nicht zu sein – ein gutes Zeichen. Dennoch ist dieser frühe Gegentreffer ein bitterer Schlag für Nagelsmann und Co.

5′: Wie geht die Nagelsmann-Elf nun mit diesem frühen Rückstand um? In Frankreich hatte man genau das umgekehrte Szenario, jetzt rennt Deutschland dem Rückstand hinterher.

4′: TOR FÜR DIE NIEDERLANDE! Deutschland wird früh geschockt. Mittelstädt und Tah verschätzen sich, Oranje macht das Spiel schnell und Veerman schließt per Direktabnahme ab – keine Chance für ter Stegen.

1′: Dieses Mal geht es die DFB-Elf etwas gemächlicher an. Deutschland setzt zunächst erst einmal auf Spielkontrolle.

ANPFIFF: Deutschland stößt an – rein ins Spiel!

20.44 Uhr: Vor dem Spiel gibt es einen großen Gänsehautmoment. Der DFB-Fanclub hat eine große Choreo für den verstorbenen Kaiser Franz Beckenbauer († 78) vorbereitet. „Deutschland sagt Danke, Kaiser Franz“, zierte ein großes Spruchband. Nach den Hymnen gibt es eine Schweigeminute inklusive kleinem Filmchen über Beckenbauer und Andreas Brehme († 63). Deutschland gednekt zwei ganz großen DFB-Legenden.

20.35 Uhr: Schon während des Warmmachens der beiden Teams spielt der Stadion-DJ ein erstes Mal „Major Tom“ ab. Thomas Müller singt natürlich mit – wie man auf dem Video-Würfel der Arena sehen konnte. Die Stimmung in Frankfurt ist schon vor Anpfiff hervorragend! Noch knapp zehn Minuten bis zum Anpfiff.

20.10 Uhr: Einen ähnlichen Start wie in Lyon wird es heute Abend wohl kaum geben. Schon nach acht Sekunden traf Florian Wirtz zum 1:0 für das DFB-Team. Doch auch heute dürfte die Nagelsmann-Elf von Beginn an offensiv spielen wollen. Das große Ziel des Abends: Die Zuschauer im Stadion und vor den Fernsehern zu begeistern.

19.38 Uhr: Und diese Elf schickt Koeman ins Spiel: Verbruggen, Dumfries, de Ligt, van Dijk, Ake – Veermer, Blind, Reijnders, Schouten – Memphis, Malen. Die Superstars Xavi Simons von RB Leipzig und Cody Gakpo vom FC Liverpool sitzen zunächst auf der Bank. Mit Donyell Malen und Matthijs de Ligt stehen zwei Bundesliga-Akteure bei Oranje auf dem Rasen.

19.30 Uhr: Wie bereits vom Bundestrainer angekündigt, gibt es im Vergleich zum Spiel in Frankreich keine Änderungen in der Startelf: Ter Stegen – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Wirtz, Gündogan, Musiala – Havertz.

19.04 Uhr: In etwas weniger als zwei Stunden wird die Partie in Frankfurt angepfiffen. Seit einigen Stunden ist Leroy Sane nun bei der Mannschaft. Der Bayern-Star wurde aufgrund seiner Rot-Sperre nicht nominiert. Als Zeichen des Zusammenhalts und der Unterstützung für seine DFB-Kollegen ist er trotzdem nach Frankfurt gereist – ein starkes Zeichen!

18.15 Uhr: Schon vor dem Anpfiff gibt es für die Fans der deutschen Nationalmannschaft einen Grund zur Freude: Der DFB hat die Fan-Forderungen nach „Major Tom“ als neue Torhymne erhöht. Der Kult-Song wird heute erstmals als Torsong fungieren. Mehr dazu hier!

18.00 Uhr: Wo ihr das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft live verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

17.37 Uhr: Auf der Pressekonferenz vor dem Nachbarschaftsduell hat Nagelsmann bereits betont, dass er wohl die gleiche Mannschaft wie in Lyon von Beginn an auf den Rasen schicken wird. Damit setzt der Bundestrainer voll auf Kontinuität.

17.04 Uhr: Mit dem furiosen 2:0-Sieg in Frankreich hat die DFB-Elf die Fan-Euphorie vor der EM 2024 o richtig wachsen lassen. Vor allem in Halbzeit zwei zeigte die Nagelsmann-Elf eine souveräne und starke Leistung. Gegen die Elftal von Bondscoach Ronald Koeman möchte man diesen Eindruck nun bestätigen.

Weitere News:

Dienstag, 26. März, 16.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das Länderspiel Deutschland – Niederlande. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Deutsche-Bank-Park, der Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt. Für Julian Nagelsmann und sein Team wird es der letzte echte Härtetest vor der Heim-EM im Juni.