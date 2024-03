Deutschland – Niederlande im Live-Ticker: DFB-Elf vor letztem EM-Härtetest! Nächste Gala von Musiala, Wirtz und Co.?

Zum 46. Mal wird die Partie Deutschland – Niederlande am Dienstagabend (26. März, 20.45 Uhr) ausgetragen. Die Euphorie rund um die DFB-Elf ist nach dem furiosen 2:0-Sieg gegen Frankreich so groß wie schon lange nicht mehr. Kann die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den starken Eindruck aus Lyon gegen Oranje bestätigen?

Mit der Elftal wartet ein ganz spannender Gegner auf das DFB-Team. Die Niederlande hat trotz guter Ergebnisse in den vergangenen Monaten spielerisch noch viel Luft nach oben – so sieht es die Mannschaft von Bondcoach Ronald Koeman selbst. In der Partie Deutschland – Niederlande möchte die Koeman-Elf ihr gesamtes Potenzial auf den Platz bringen.

Das Länderspiel Deutschland – Niederlande im Live-Ticker

Das Nachbarschaftsduell zwischen Deutschland und die Niederlande wird für beide Teams mit Blick auf die anstehende EM im Sommer 2024 ein richtungsweisendes Spiel. Welche der beiden Mannschaften kann die EM-Euphorie im eigenen Land so richtig hochschrauben? Wer muss kurz vor dem Turnier noch einmal einen dicken Dämpfer hinnehmen? In unserem Live-Ticker bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Spielinfos zu Deutschland – Niederlande:

Anstoß: Dienstag, 26. März, 20.45 Uhr

Stadion: Deutsche-Bank-Park| Frankfurt

Schiedsrichter: Espen Andreas Eskås (NOR)

Frankreich – Deutschland: -:- (-:-)

Aufstellungen:

Deutschland: /

Niederlande: /

Tore: /

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.15 Uhr: Schon vor dem Anpfiff gibt es für die Fans der deutschen Nationalmannschaft einen Grund zur Freude: Der DFB hat die Fan-Forderungen nach „Major Tom“ als neue Torhymne erhöht. Der Kult-Song wird heute erstmals als Torsong fungieren. Mehr dazu hier!

18.00 Uhr: Wo ihr das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft live verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

17.37 Uhr: Auf der Pressekonferenz vor dem Nachbarschaftsduell hat Nagelsmann bereits betont, dass er wohl die gleiche Mannschaft wie in Lyon von Beginn an auf den Rasen schicken wird. Damit setzt der Bundestrainer voll auf Kontinuität.

17.04 Uhr: Mit dem furiosen 2:0-Sieg in Frankreich hat die DFB-Elf die Fan-Euphorie vor der EM 2024 o richtig wachsen lassen. Vor allem in Halbzeit zwei zeigte die Nagelsmann-Elf eine souveräne und starke Leistung. Gegen die Elftal von Bondscoach Ronald Koeman möchte man diesen Eindruck nun bestätigen.

Weitere News:

Dienstag, 26. März, 16.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das Länderspiel Deutschland – Niederlande. Anstoß ist um 20.45 Uhr im Deutsche-Bank-Park, der Heimspielstätte von Eintracht Frankfurt. Für Julian Nagelsmann und sein Team wird es der letzte echte Härtetest vor der Heim-EM im Juni.