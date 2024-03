Frankreich – Deutschland im Live-Ticker: DFB-Team setzt Ausrufezeichen! Starkes Deutschland dominiert in Lyon

Der EM-Countdown läuft! In knapp zwölf Wochen findet das Auftaktspiel der Heim-EM in München statt. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die DFB-Elf wird es ernst. Mit dem Testspiel Frankreich – Deutschland wird der Endspurt bis zum Fußball-Highlight des Jahres eingeläutet.

Mit der Équipe Tricolore wartet ein richtiger Brocken auf das DFB-Team. Das Star-Ensemble um Kylian Mbappé wird alles daran setzen, das Nachbarschaftsduell Frankreich – Deutschland vor heimischer Kulisse für sich zu entscheiden.

Das Länderspiel Frankreich – Deutschland im Live-Ticker

Aus deutscher Sicht wird es in erster Linie spannend zu sehen sein, wie die DFB-Elf auftreten wird. Welche Startaufstellung wählt Nagelsmann? In welcher Formation geht Deutschland in die Partie? Die vergangenen Monate waren aus DFB-Sicht eine dicke Enttäuschung. Das soll sich mit Blick auf die Heim-EM ändern. Kann die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich direkt ein Ausrufezeichen setzen? In unserem Live-Ticker bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Spielinfos zu Frankreich – Deutschland:

Anstoß: Samstag, 23. März, 21 Uhr

Stadion: Groupama Stadium | Lyon

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (ESP)

Frankreich – Deutschland: 0:2 (0:1)

Aufstellungen:

Frankreich: Samba, Kounde (Clauss 61′), Pavard, Upamecano, Hernandez(Hernandez 61′), Tchouameni (Fofana (74′), Zaire-Emery (Camavinga 61′), Rabiot – Dembelen ( Kolo Muani 83′), Thuram (Giroud 61′), Mbappe (C)

Deutschland: Ter Stegen – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Andrich, Kroos (Anton 89′) – Wirtz (Führich 72′), Gündoğan (C) (Müller 72′), Musiala (Füllkrug 80′), Havertz(Undav 80′)

Tore: 0:1 (Wirtz, 1′), 0:2 (Havertz, 48′)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

23.10 Uhr: Der Auftritt der deutschen Nationalelf macht definitiv Lust auf mehr! Schon am Dienstag (26. März, 20.45 Uhr) geht es weiter. Dann trifft die Nagelsmann-Elf in Frankfurt auf die Niederlande. Für heute war es das, Tschüss und bis dann!

22.54 Uhr: Im November letzten Jahres lag die deutsche Nationalmannschaft am Boden, nun setzt die DFB-Elf in Frankreich ein Ausrufezeichen. Ein gelungener Start in das EM-Jahr!

90+4′: DEUTSCHLAND SIEGT IN FRANKREICH! Das Team von Bundestrainer Nagelsmann siegt letztlich verdient und dank einer starken zweiten Halbzeit souverän in Lyion mit 2:0. Ganz wichtig für das DFB-Team!

90′: Es gibt vier Minuten Nachspielzeit – Deutschland steht kurz vor einem Achtungserfolg.

89′: Und das nächste Debüt! Waldemar Anton kommt für Mittelfeldstratege Kroos ins Spiel. Nun stehen gleich vier VfB-Akteure auf dem Rasen. Eine Bestätigung für eine starke Saison im Verein.

87′: WAS EINE RETTUNGSTAT! Rüdiger kratzt den Ball in höchster Not von der Linie und verhindert ein Eigentor von DFB-Debütant Mittelstädt – eine starke Aktion des Abwehrchefs.

80′: Das nächste DFB-Debüt! VfB-Stürmer Deniz Undav kommt für den starken Musiala in die Partie. Für den Angreifer geht damit ein Traum in Erfüllung, zehn Minuten hat er noch, um auch gleich seinen ersten Treffer zu erzielen.

79′: Deutschland ist weiterhin überlegen, das ist ein bockstarkes Spiel der Nagelsmann-Elf. Frankreich kommt kaum mehr in Offensivaktionen. Deutschland ist dem dritten Tor näher als Frankreich dem ersten – das ist eine Ansage!

71′: Die ersten Wechsel beim DFB-Team. Wirtz und Gündoğan verlassen das Feld, Führich und Müller kommen in die Partie. Für Führich ist es der zweite Auftritt im DFB-Dress. Noch knapp 20 Minuten zu spielen.

60′: Deutschland hat in Halbzeit zwei deutlich mehr Spielkontrolle nach dem Treffer. Die DFB-Elf hat das Spiel nun gut in Griff, Frankreich kommt nicht mehr allzu häufig vor das Tor von ter Stegen.

50′: Sowohl in Hälfte eins als auch in Halbzeit zwei startet Deutschland bestmöglich rein. Wirtz und Musiala zaubern – ein starker Auftritt der beiden Youngsters.

48′: 2:0 Deutschland! Auch in Halbzeit zwei geht es ganz schnell. Wirtz spielt einen herausragenden Ball auf Musiala, der Samba umkurvt und auf Havertz ablegt. Der Arsenal-Akteur muss nur noch einschieben – ein grandioser Spielzug der DFB-Elf.

46′: Weiter gehts! Deutschland spielt weiter mutig nach vorne und kann den ersten Torschuss in Hälfte zwei verbuchen. Allerdings geht der Schuss von Havertz am Tor vorbei.

45′: Das DFB-Team darf sich unter anderem bei ter Stegen bedanken, dass es noch 1:0 aus deutscher Sicht steht. Deutschlands Nummer zwei zeigte mehrere Glanzparaden und sicherte die Führung. Gleich geht es mit Durchgang zwei weiter.

45′: Pause in Lyon! Die deutsche Nationalmannschaft führt mit 1:0 gegen Frankreich. Wirtz schoss Deutschland nach nur acht Sekunden in Front. Frankreich hatte in der ersten Hälfte etwas mehr vom Spiel, mehr Torchancen. Deutschland präsentiert sich dennoch sehr stabil und schafft es bis dato, alles weg zu verteidigen. Die zweite Hälfte verspricht eine Menge Spannung.

30′: Es geht hin und her. Das ist eine muntere Partie bis hier hin. Bei dem einen Treffer wird es heute Abend wohl kaum bleiben. Der französische Sturmlauf geht weiter, doch Deutschland hält gut dagegen. Ein guter Auftritt der DFB-Elf bis hierhin!

20′: Es wird ungemütlicher für das DFB-Team. Frankreich hat die Handbremse nun endgültig gelockert, im Minutentakt kommen die Gastgeber nun vor das Tor. Die deutsche Führung wackelt gewaltig.

15′: Frankreich hat sich geschüttelt und ist nun deutlich besser in der Partie. Vor allem Mbappe und Dembele sorgen immer wieder für Gefahr. Die deutsche Defensive bekommt aber immer noch ein Bein dazwischen.

7′: Das Spiel hat sich nach diesem Blitz-Tor nun ein wenig beruhigt. Deutschland ist gut in der Partie, ist bis dato deutlich präsenter. Die Franzosen scheinen den Gegentreffer erst einmal verdauen zu müssen.

3′: Was ein Wahnsinnsbeginn in diese Partie. Es waren keine zehn Sekunden gespielt und Wirtz schießt Deutschland in Führung. Schon in dieser ersten Szene zeigt Kroos, wie wichtig er für das Team ist. Ein Start nach Maß für Schwarz-Rot-Gold.

1′: WAS EIN START! Nach acht Sekunden führt das DFB-Team! Toni Kroos spielt nach dem Anpfiff einen Direktpass in die Spitze und Wirtz schließt aus knapp 20 Metern ab – und lässt Samba keine Chance. Eine unglaubliche Aktion, Deutschland führt!

ANPFIFF: Rein ins Spiel, der Shciedrichter pfeift an.

20.55 Uhr: Das Stadion ist ausverkauft, die Stimmung ist gut. Knapp 60.000 Zuschauer sind ins Groupama Stadium gekommen. Alles ist für einen großen Fußballabend angerichtet.

20.50 Uhr: Noch zehn Minuten bis Anpfiff, so langsam wird es heiß. In Kürze werden die Nationalhymnen beider Nationen gespielt. Danach wird es sportlich. Auf dieses Spiel dürfte ganz Deutschland schauen.

20.40 Uhr: Vor der Partie fordert Bundestrainer Nagelsmann von seiner Mannschaft vor allem eines ein. Mut. Er möchte, dass sein Team trotz vieler Veränderungen und eines starken Gegeners von Beginn an mutig auftritt.

20.00 Uhr: Die Aufstellungen sind draußen, diese Elf schickt Bundestrainer Nagelsmann von Beginn an auf den Rasen: Ter Stegen – Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Witz, Gündoğan (C), Musiala, Havertz

19.30 Uhr: Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams saß noch Interimscoach Rudi Völler auf der DFB-Bank. Damals gewann Deutschland im Dortmunder Westfalenstadion mit 2:1 durch Tore von Thomas Müller und Sane. Kann die DFB-Elf diesen Erfolg heute wiederholen?

19.17 Uhr: Es wird besonders spannend zu sehen sein, wie die DFB-Neulinge sich schlagen werden. Mit Maximilian Mittelstädt, Waldemar Anton und Deniz Undav sind gleich drei Neue dabei. Alle drei Akteure spielen beim VfB Stuttgart. Auch Sturm-Juwel Maximilian Beier von der TSG Hoffenheim ist zum ersten Mal in Kreise der Nationalmannschaft.

18.48 Uhr: Ganz Deutschland fiebert dem Spiel gegen die Franzosen entgegen. Schafft es die DFB-Elf, den EM-Hype zu entfachen? Wo ihr das Spiel live schauen könnt, verraten wir Euch hier.

18.23 Uhr: Viele Blicke werden auch auf DFB-Rückkehrer Toni Kroos gerichtet sein. Kann der Real-Star das Aufbauspiel der Deutschen wieder auf ein anderes Level heben? Das Spiel aus der Defensive war zuletzt ein großes Problem für die Nationalmannschaft. Wie schlägt sich Kroos bei seinem Comeback?

17.35 Uhr: Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Nagelsmann seine Aufstellung schon zu großen Teilen preisgegeben. Vor allem die Besetzung der Offensive steht schon fest: Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kapitän İlkay Gündoğan werden die Dreierreihe hinter Kai Havertz bilden. „Es ist wichtig, dass wir auch Spieler auf dem Feld haben wie die drei, die die Fähigkeit haben, Spiele zu gestalten und zu entscheiden im Offensivbereich“, betonte Nagelsmann.

17.30 Uhr: Julian Nagelsmann und das DFB-Team mussten in den vergangenen Tagen gleich mehrere bittere Nackenschläge einstecken. Mit Aleksander Pavlovic und Jan-Niklas Beste fielen gleich zwei Neulinge kurzfristig aus. Dazu verletzte sich Stammkeeper Manuel Neuer im Training und reiste zurück nach München. Für ihn wird Barcelona-Schlussmann Marc-André ter Stegen das Tor hüten.

Samstag, 23. März, 16.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich. Für Julian Nagelsmann und sein Team wird es der vorletzte Test vor der Heim-EM. Anstoß ist in etwas mehr als vier Stunden.