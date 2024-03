Frankreich – Deutschland im Live-Ticker: Härtetest für die DFB-Elf! Wegweisender Erfolg bei Kroos-Comeback?

Der EM-Countdown läuft! In knapp zwölf Wochen findet das Auftaktspiel der Heim-EM in München statt. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die DFB-Elf wird es ernst. Mit dem Testspiel Frankreich – Deutschland wird der Endspurt bis zum Fußball-Highlight des Jahres eingeläutet.

Mit der Équipe Tricolore wartet ein richtiger Brocken auf das DFB-Team. Das Star-Ensemble um Kylian Mbappé wird alles daran setzen, das Nachbarschaftsduell Frankreich – Deutschland vor heimischer Kulisse für sich zu entscheiden.

Das Länderspiel Frankreich – Deutschland im Live-Ticker

Aus deutscher Sicht wird es in erster Linie spannend zu sehen sein, wie die DFB-Elf auftreten wird. Welche Startaufstellung wählt Nagelsmann? In welcher Formation geht Deutschland in die Partie? Die vergangenen Monate waren aus DFB-Sicht eine dicke Enttäuschung. Das soll sich mit Blick auf die Heim-EM ändern. Kann die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich direkt ein Ausrufezeichen setzen? In unserem Live-Ticker bleibt ihr immer auf dem Laufenden.

Spielinfos zu Frankreich – Deutschland:

Anstoß: Samstag, 23. März, 21 Uhr

Stadion: Groupama Stadium | Lyon

Schiedsrichter: Jesus Gil Manzano (ESP)

Aufstellungen: /

Tore: /

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

18.48 Uhr: Ganz Deutschland fiebert dem Spiel gegen die Franzosen entgegen. Schafft es die DFB-Elf, den EM-Hype zu entfachen? Wo ihr das Spiel live schauen könnt, verraten wir Euch hier.

18.23 Uhr: Viele Blicke werden auch auf DFB-Rückkehrer Toni Kroos gerichtet sein. Kann der Real-Star das Aufbauspiel der Deutschen wieder auf ein anderes Level heben? Das Spiel aus der Defensive war zuletzt ein großes Problem für die Nationalmannschaft. Wie schlägt sich Kroos bei seinem Comeback?

17.35 Uhr: Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel hat Nagelsmann seine Aufstellung schon zu großen Teilen preisgegeben. Vor allem die Besetzung der Offensive steht schon fest: Florian Wirtz, Jamal Musiala und Kapitän İlkay Gündoğan werden die Dreierreihe hinter Kai Havertz bilden. „Es ist wichtig, dass wir auch Spieler auf dem Feld haben wie die drei, die die Fähigkeit haben, Spiele zu gestalten und zu entscheiden im Offensivbereich“, betonte Nagelsmann.

17.30 Uhr: Julian Nagelsmann und das DFB-Team mussten in den vergangenen Tagen gleich mehrere bittere Nackenschläge einstecken. Mit Aleksander Pavlovic und Jan-Niklas Beste fielen gleich zwei Neulinge kurzfristig aus. Dazu verletzte sich Stammkeeper Manuel Neuer im Training und reiste zurück nach München. Für ihn wird Barcelona-Schlussmann Marc-André ter Stegen das Tor hüten.

Weitere News:

Samstag, 23. März, 16.45 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker für das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich. Für Julian Nagelsmann und sein Team wird es der vorletzte Test vor der Heim-EM. Anstoß ist in etwas mehr als vier Stunden.