DAZN startet Gratisangebot – doch die Sache hat einen Haken

Ab dem 16. März lockt DAZN mit einem neuen Gratisangebot. Dann startet nämlich der kostenlose Sender DAZN RISE – ein Streaming-Kanal komplett für den Frauensport. Dort sollen 24 Stunden lang Live-Sport und Highlights aus verschiedensten Sportarten laufen.

Allerdings hat das Gratisangebot von DAZN noch einen Haken. Nicht für alle ist dieser Dienst empfangbar. Die Möglichkeiten sind noch begrenzt.

DAZN startet Gratissender für Frauensport

Ob DAZN-Kunde oder nicht, den 24-Stunden-Frauensport-Sender sollen alle sehen. Der Streamingdienst will den Frauensport ins Rampenlicht rücken – und das mit einem kostenlosen Angebot. Ab dem 16. März ist DAZN RISE für alle kostenlos empfangbar, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Zunächst können die Zuschauer den Dienst von DAZN nur über zwei Plattformen empfangen – waipu.tv und Samsung TV Plus. Während man für ein waipu.tv Abo zahlen muss, ist immerhin Samsung TV Plus kostenlos. Weitere Plattformen wie LG oder Cliq sollen folgen.

Und was bekommen die Zuschauer dort zu sehen? Einen Mix aus Live-Sport und Highlight-Clips. Dazu zählen unter anderem Spiele der UEFA Women’s Champions League. Neben Fußball soll zudem Golf, Handball, Basketball, Feldhockey und Kampfsport im Programm sein.

DAZN-Boss: „Sichtbarkeit, die sie verdienen“

Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, erklärt: „Der Start von DAZN RISE ist der nächste Schritt in unserer Strategie. Dies ist etwas, das mir aus vielen Gründen besonders am Herzen liegt: Es verschafft dem Frauensport und den Athletinnen die Sichtbarkeit, die sie verdienen, bietet den Fans, insbesondere den jüngeren, ein breiteres Spektrum an Vorbildern und erfüllt nicht zuletzt die DAZN-Mission, das Sportbusiness durch die Entwicklung neuer Standards auszubauen. Das stetig wachsende Publikum und Interesse beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“