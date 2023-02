DAZN mit kurioser Aktion vor Kracher-Spiel – das steckt dahinter

Diese Partie birgt jede Menge Zündstoff. Am Samstag (25. Februar) schaut ganz Spanien auf das Madrid-Derby zwischen Real und Atletico – und auch DAZN fiebert mit. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Rivalen in diesem Jahr.

Vor dem ersten Duell vor wenigen Wochen sorgte eine geschmacklose Aktion für landesweite Empörung. Kurz vor dem erneuten Aufeinandertreffen von Real Madrid und Atletico Madrid sendet DAZN nun ein starkes Zeichen.

DAZN setzt deutliches Zeichen

Was war passiert? Bevor die beiden spanischen Spitzenteams Ende Januar in der Copa del Rey aufeinandertrafen, ereignete sich ein Eklat. An einer Brücke in Madrid hatten Unbekannte eine Puppe „erhängt“, die eindeutig Real-Spieler Vinicius Jr. darstellen sollte. Zudem wurde ein Banner angebracht auf dem „Madrid hasst Real“ zu lesen war.

Die Aktion löste große Empörung aus. Real verteidigte seinen Spieler und sprach von einem „bedauerlichen und verabscheuungswürdigen Akt des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit und des Hasses gegen unseren Spieler.“ Auch Atletico verurteile die Aktion. DAZN, das das Spiel auch in Deutschland überträgt, setzt an gleicher Stelle nun ein deutliches Zeichen.

„Madrid liebt Madrid“

Statt Hass will der Streaminganbieter Liebe und verbreiten. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen beider Mannschaften brachte DAZN an der selben Brücke nun ein Banner mit dem Schriftzug „Madrid liebt Madrid“ an.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Mit der Umwandlung einer verachtenswerten Botschaft in eine Botschaft der Liebe wollte DAZN seine Stimme erheben und gegen diejenigen vorgehen, die versuchen, den Fußball zu beschmutzen“, heißt es dazu in einem Statement des Unternehmens.

DAZN: Vorbereitung auf brisantes Derby

Auch tabellarisch steckt einiges in der Partie. Während Real gerne den Abstand auf Tabellenführer Barcelona verkürzen möchte, würde Atletico (derzeit 4.) gerne die Champions-League-Quali absichern. Mit einem Sieg könnte man dann auch den Stadtrivalen wieder ins Visier nehmen.

Weitere Nachrichten für dich:

Nach den Geschehnissen der letzten Spiele ist davon auszugehen, dass es auch am Samstag (Anstoß 18.30 Uhr, live bei DAZN) ziemlich brisant wird. Auch im Liga-Hinspiel hatte es schon Anfeindungen gegen Vinicius Jr. seitens einiger Atletico-Anhänger gegeben.