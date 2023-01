DAZN unter Schock: Kommentator stirbt mit nur 24 Jahren

Seine Traum-Karriere bei DAZN stand in den Startlöchern – doch jetzt ist Christian Scherpe tot.

Der 24-Jährige gewann erst kürzlich das Kommentatoren-Casting von DAZN. Noch bevor er das erste Mal auf Sendung ging, ist er unerwartet verstorben.

Im November erlebte Christian Scherpe den größten Tag seiner noch jungen Karriere. Im Casting „DAZN & Indeed Draft“ setzte er sich gemeinsam mit Mika Kaul gegen über 5000 Bewerber durch. Dem Traumberuf als Kommentator standen jetzt Tür und Tor offen.

Kaul debütierte bereits in ihrer Liebligssportart American Football in der „ENDZN“, Christian Scherpe sollte als leidenschaftlicher Fußballfan dort Spiele kommentieren.

„Es erfüllt mich mit Stolz, bei so vielen tollen Mitbewerber:innen von der Jury auserwählt zu werden. Nach meiner Zeit in Spanien freue ich mich besonders darauf, die Spiele aus LaLiga kommentieren zu dürfen“, sagte Scherpe nach dem Casting-Erfolg. Doch dazu sollte es nicht kommen.

Plötzlich und unerwartet verkündete DAZN am Donnerstag den Tod des 24-Jährigen. Die Instagram-Story wurde kurz darauf zwar wieder gelöscht. Inzwischen hat aber auch Scherpens Heimatverein Adler Meindorf die traurige Nachricht vermeldet.

„Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren“, schreibt der Amateurklub aus dem Rhein-Sieg-Kreis auf Facebook. „Christian trat im Alter von vier Jahren dem FC Adler bei, durchlief alle Jugendmannschaften und war in den letzten Jahren ein wichtiges Mitglied unserer Seniorenmannschaften. Christian, wir werden dein Andenken stets in Ehren halten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen und Freunden, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt.“