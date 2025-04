Sky und DAZN leiden unter großem Problem – selbst die DFL ergreift Maßnahmen

Sky und DAZN halten auch in den kommenden Jahren sämtliche Live-Rechte an den Bundesliga-Spielen. Während sich der Streamingdienst die Samstagskonferenz schnappt, darf der Pay-TV-Konkurrent samstags alle Spiele in der Einzelübertragung zeigen sowie die Spiele am Freitagabend.

Doch damit dürfte ein Problem, das beiden Anbietern aktuell Kopfschmerzen bereitet, weitergehen. Dieses nimmt so große Ausmaße an, dass sich sogar die DFL einschaltet. Gemeinsam kämpft man für eine Lösung.

Sky und DAZN leiden unter Piraterie

Wer heutzutage alle Spiele der Bundesliga sehen will, der muss einiges an Geld bezahlen. Insbesondere DAZN sorgte mit Preiserhöhungen in den vergangenen Jahren für Unmut. Und so ist es aus dieser Sicht zumindest erklärbar, warum mancher Zuschauer nach günstigeren Alternativen sucht. Doch das Problem: Diese sind meist illegal!

Eine derzeit angesagte Methode: Mit einem besonderen Stick können Fans ein Jahr lang alle Spiele von Bundesliga, Champions League und anderen Wettbewerben schauen. Kostenpunkt: 100 Euro im Jahr. Doch solche Sticks stammen vom Schwarzmarkt. Wie die „dpa“ berichtet, seien die manipulierten Sticks laut DFL aktuell die beliebteste Betrüger-Masche.

Darunter leiden dann die Rechteinhaber wie Sky und DAZN. „Der wirtschaftliche Schaden für Sender und Urheber weltweit dürfte in die Milliarden gehen und reicht über den Sport weit hinaus“, zitiert die „dpa“ DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel.

Kampf geht weiter

Zudem berichtet der DFL-Boss, dass man seit Jahren in den digitalen Rechtsschutz investiere und dies in Zukunft weiter intensivieren wolle. Dabei arbeitet die DFL mit ihren Rechtepartnern Hand in Hand. Klar: Sky und DAZN zahlen Milliarden Euros für die TV-Rechte. Entsprechend sind sie darauf angewiesen einige der Einnahmen über Abo-Erlöse wieder reinzuholen.

Um in Zukunft weniger Schaden davonzutragen, arbeiten alle Parteien an modernen Sicherheitslösungen, sei es durch eigene Experten oder spezialisierte Dienstleister. Zudem kooperiert man auch mit Strafverfolgungsbehörden und liefert diesen bei Bedarf Beweismaterial.