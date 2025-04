Real Madrid – Arsenal London: UEFA-Entscheidung offiziell! Mbappe horcht auf

Real Madrid hat gegen Arsenal London ein richtiges Brett zu bohren! Völlig überraschend unterlagen die Königlichen im Hinspiel mit 0:3 und gehen entsprechend mit einer großen Hypothek ins Rückspiel.

Alle Augen werden bei Real Madrid gegen Arsenal London auch auf Kylian Mbappe gerichtet sein. Insbesondere nach dem Rot-Wirbel vom vergangenen Wochenende. Nebenbei hat die UEFA jetzt festgelegt, welcher Schiedsrichter Mbappe und Co. in der Champions League pfeift.

Real Madrid – Arsenal London: ER pfeift

Langsam wird es richtig brisant in der Champions League. Kein Wunder, dass auch die UEFA keinerlei Experimente mehr in Sachen Schiedsrichter eingeht. Und so darf in Madrid Francois Letexier ran an die Pfeife. Der Franzose ist aktuell wohl einer der besten Referees, pfiff im vergangenen Jahr das EM-Finale zwischen Spanien und England.

Ihn unterstützen die beiden Linie Richter Cyril Mugnier und Mehdi Rahmouni. Als vierter Offizieller agiert Stephanie Frappart, während Jerome Brisard als Videoassistent bei Real Madrid – Arsenal London zum Einsatz kommt.

Fokus auf Mbappe

Damit trifft Kylan Mbappe auf einen Schiedsrichter aus der Heimat. Der Real-Angreifer dürfte am Mittwochabend (16. April) besonders im Fokus stehen. Nicht nur, weil die Hoffnungen auf die Rückspiel-Wende auf seinen Schultern lasten.

Auch, weil er am Wochenende für Wirbel sorgte. Nach einem brutalen Foul flog er gegen Alaves vom Feld. In Spanien hatten viele damit gerechnet, dass Mbappe lange gesperrt würde. Doch das Urteil des spanischen Verbands überraschte. Lediglich ein Spiel muss der Franzose in der Liga zusehen.

In der Champions League will er jetzt wieder mit Toren für Schlagzeilen sorgen. Und davon sind einige nötig. Arsenal London hatte Real Madrid im Hinspiel klar geschlagen. Zwei Traum-Freistöße von Declan Rice stellten die Weichen für den Sieg. Mikel Merino stellte letztlich auf ein deutliches 3:0.