Trumps US-Armee ist die stärkste der Welt: Doch sie hat eine große Schwachstelle

Die russischen Drohgebärden in Richtung Polen und der baltischen Staaten ebben nicht ab, die Europäische Union spricht von einer realistischen Bedrohungslage. Dem Worst-Case-Szenario, einem russischen Angriff, wäre das Bündnis aber nicht gewachsen. In einem solchen Fall wäre man auf das Eingreifen der USA im Rahmen der NATO-Klausel angewiesen. Deutschland, Frankreich und Co. ruhen sich dabei zu sehr auf der Tatsache aus, dass die US-Armee die stärkste der Welt ist. Doch auch das Heer von Trump hat eine Schwachstelle! Welche das ist, zeigen wir dir in dieser Galerie.

Als Präsident hat Donald Trump die Kontrolle über die US-Armee. Das US-Militär ist laut Global Firepower die schlagkräftigste Armee der Welt. Doch wie stark ist sie wirklich? Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die USA verfügen über 1.328.000 aktive Soldaten. Zum Vergleich: Die Armeen der 27 EU-Mitglieder stellen zusammen „nur“ etwas mehr als 1,5 Millionen Soldaten. Hinzu kommen 799.500 US-Reservisten. Foto: IMAGO/Penta Press Auch in der Luft ist die US-Armee führend. Insgesamt verfügt man über 13.043 Luftstreitkräfte, darunter 5.843 Hubschrauber und 1.790 Jagdflugzeuge beziehungsweise Abfangjäger. Foto: IMAGO/Imagn Images Die Zahl der maschinellen Landstreitkräfte ist mit 399.127 ebenfalls sehr hoch. Inbegriffen sind unter anderem 4.640 Kampfpanzer und 671 Artillerie-Fahrzeuge. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Marine der US-Armee zählt ebenfalls zu den stärksten der Welt. Insgesamt gibt es 440 Militärschiffe, darunter 81 Zerstörer, 26 Korvetten und elf Flugzeugträger. Außerdem besitzen die USA 70 U-Boote. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Als größte Schwäche der USA gelten die nuklearstrategischen Waffensysteme. Diese seien „alt und müssten dringend erneuert werden“, heißt es von einem Militärexperten in einem Interview mit „Focus online“. Zu Zeiten des Kalten Krieges waren die nuklearen Systeme der wichtigste Abschreckungsfaktor der US-Armee. Foto: IMAGO/VWPics

