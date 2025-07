Iran zügellos! Trump spekuliert mit nächster Angriffswelle – DAS ist der Grund

Die iranische Urananreicherung liegt derzeit wegen schwerer Schäden nach US-Angriffen still. Teheran kündigte jedoch an, die Produktion später wieder aufzunehmen. US-Präsident Trump drohte bereits: Sollte der Iran weitermachen, werde er weitere Attacken anordnen. Die Lage bleibt angespannt. Zuerst hat ntv berichtet.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi sagte gegenüber Fox News: „Die Schäden sind schwerwiegend und ernst.“ Dennoch wolle der Iran an der Anreicherung festhalten. „Aber es ist klar, dass wir die Anreicherung nicht aufgeben können, da es sich um eine Errungenschaft unserer Wissenschaftler handelt.“

Trump fühlt sich vom Iran provoziert

Araghtschi bezeichnete das Atomprogramm als „eine Frage des Nationalstolzes“. Künftige Abkommen müssten dem Iran das Recht zur Anreicherung sichern. Ob angereichertes Uran gerettet wurde, konnte er nicht sagen. „Ich habe dazu keine detaillierten Informationen“, erklärte er und verwies aber auf laufende Untersuchungen.

Trump reagierte auf Truth Social empört. Er kündigte am, im Zweifelsfall neue Angriffe autorisieren zu wollen: „Natürlich sind sie das [Anreicherungen zerstört], wie ich bereits gesagt habe. Und wir werden es, falls nötig, wieder tun.“ Damit bekräftigte er seine harte Haltung gegenüber Teheran. Trumps Rhetorik erinnert an frühere Drohungen aus seiner ersten Amtszeit.

Der Westen beschuldigt den Iran, Atomwaffen anzustreben. Teheran weist das zurück. Am Freitag (25. Juli) trifft sich der Iran in Istanbul mit Vertretern aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Es ist das erste Treffen seit den US-Angriffen.

USA stiegen aus Atom-Abkommen aus

Israel begann am 13. Juni eine groß angelegte Offensive gegen iranische Atom- und Militäranlagen. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen. Schließlich griffen die USA unter Trump an und bombardierten Fordo, Natans und Isfahan. Am 24. Juni trat eine Waffenruhe in Kraft.

2015 schloss der Iran mit mehreren Staaten ein Atomabkommen. Ziel war es, Teheran am Bau von Atomwaffen zu hindern. Die USA stiegen 2018 unter Trump aus dem Abkommen aus. Danach verhängte Trump erneut strenge Sanktionen gegen den Iran und verschärfte die Spannungen im Nahen Osten.

