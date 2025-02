DAZN-Schock! Jetzt geht es dem Streaming-Riesen an den Kragen

Mit teils drastischen Preiserhöhungen sorgte DAZN vor einiger Zeit für Unmut bei seinen Kunden. Einst als neues und vor allem günstiger Streaminganbieter gestartet, ruft das Unternehmen mittlerweile hohe Preise für Abonnements auf. Bundesliga- und Champions-League- und NFL-Rechte wollen irgendwie finanziert werden.

Doch im Sommer 2022 trieb es DAZN nach Ansicht von Verbraucherschützern zu weit. Die damaligen Preiserhöhungen sorgen noch heute für Streit und eine Sammelklage. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung in diesem Fall.

DAZN: Verbraucherschutz reichte Klage ein

Was war passiert? Sowohl 2021 als auch 2022 hatte der Sportrechteinhaber nach Auffassung der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) in laufenden Verträgen ohne Zustimmung der betroffenen Kunden die Preise massiv erhöht. 2022 schossen die monatlichen Preise für Bestandskunden demnach von 14,99 Euro auf 29,99 Euro in die Höhe.

Der VZBV bemängelt, dass die Preiserhöhungsklausel in den Verträgen von DAZN intransparent und deshalb unwirksam sei. Im vergangenen Jahr hatten die Verbraucherschützer vor dem Oberlandesgericht Hamm daraufhin Klage eingereicht.

Ansprüche können gemeldet werden

Im Fall dieser Sammelklage verkündete das Bundesamt für Justiz in Bonn jetzt, dass Ansprüche gemeldet werden können. Das betrifft betroffene Verbraucher sowie kleine Unternehmen. Diese können ihre Ansprüche zur Eintragung in das Verbandsklageregister anmelden. Wie der VZBV betont, können Verbraucher mit einem Klage-Check herausfinden, ob die Klage zu ihrem persönlichen Fall passe und sich der Sammelklage gegebenenfalls kostenlos anschließen.

Bis ein Urteil in diesem Anliegen gefällt wird, könnte es allerdings noch dauern. Die Ansprüche könnten bis drei Wochen nach dem Schluss der mündlichen Verhandlungen angemeldet werden, heißt es. Allerdings gibt es bisher noch keinen Termin für die mündliche Verhandlung. Es bleibt also abzuwarten, wann über die gestellten Ansprüche letztlich verhandelt und entschieden wird. Von der Sammelklage betroffene DAZN-Kunden sollten den Fall definitiv weiter verfolgen.