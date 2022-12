Darts-WM 2023: Clemens-Gegner sorgt für Eklat! Weltverband PDC reagiert

Bei der Darts-WM 2023 ist Gabriel Clemens sensationell ins Viertelfinale eingezogen. Er ist der erste deutsche Darts-Spieler, dem das gelungen ist.

Sein Gegner im Viertelfinale der Darts-WM 2023 ist der Waliser Gerwyn Price. Schon vor dem Match mit Gabriel Clemens sorgte die Nummer eins der Welt für mächtig Wirbel. Im Netz kassierte er für eine abfällige Geste einen heftigen Shitstorm, die PDC reagierte mit einem öffentlichen Statement.

Darts-WM 2023: Price sorgt für Eklat

Im Viertelfinale der Darts-WM 2023 wartet auf Gabriel Clemens kein Geringerer als Gerwyn Price. Der Weltmeister von 2021 führt die PDC-Order of Merit an, eine Art Weltrangliste. Doch der frühere Rugbyspieler sorgte bei dieser WM nicht nur sportlich für Aufsehen.

Bei seinem Achtelfinal-Match gegen den Portugiesen José de Sousa ließ er sich nach einem bitteren Fehlwurf zu einer abfälligen Geste hinreißen. Bei Twitter eskalierte die Situation sofort, ein Shitstorm brach über Price hinein. Seine Geste wurde als Beleidigung gegenüber behinderten Menschen aufgefasst.

Inzwischen hat die PDC, der Darts-Weltverband, auf den Vorfall reagierte. „Gerwyn wurde daran erinnert, welche Standards von ihm als Profi erwartet werden“, teilte die Darts-Organisation dem Portal „Sportbible“ mit.

Price entschuldigt sich

Price äußerte sich gegenüber der PDC selbst zu dem Vorfall. „Er hat uns versichert, dass es sich um eine spontane Geste gehandelt hat und dass er damit niemanden beleidigen wollte“, heißt es und weiter: „Er ist verärgert darüber, dass jemand etwas anders denken könnte und möchte sich aufrichtig entschuldigen für jeden Kummer, den er verursacht haben könnte.“

Probleme, mit denen der „German Giant“ nicht zu kämpfen hat. Er ist heiß auf das Duell mit Price und macht eine Kampfansage. „Ich gucke auf mich. Wenn ich wieder die Leistung bringen kann und in den richtigen Momenten da bin, denke ich schon, dass ich Gerwyn Price gefährlich werden kann. Ich hab nichts dagegen, nochmal wiederzukommen“, so Clemens. Das Duell zwischen Gabriel Clemens und Gerwyn Price steigt an Neujahr um 20.15 Uhr.