Eishockey-WM 2025: Norwegen – Deutschland: Giftiger Sieg! DEB lässt sich von Eis-Irrsinn nicht stoppen

Zwei Spiele, zwei Siege! Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat den perfekten Start in die Eishockey-WM 2025 erwischt. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen ist der Grundstein für ein mögliches Weiterkommen gelegt, jetzt gilt es, dranzubleiben und nachzulegen. Die nächste Möglichkeit dazu: beim Spiel Norwegen – Deutschland.

Die ersten vier Teams aus den beiden Gruppen werden jeweils in das Viertelfinale der Eishockey-WM 2025 einziehen. Sollte das DEB-Team auch das Spiel Norwegen – Deutschland gewinnen, würde man einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale gehen.

Eishockey-WM 2025: Norwegen – Deutschland live

Norwegen wartet hingegen noch auf den ersten WM-Erfolg in diesem Jahr. Sowohl gegen Kasachstan als auch gegen Tschechien verloren die Skandinavier knapp mit 1:2. Gegen Deutschland soll der erste Sieg her. Kann das DEB-Team Sieg Nummer drei einfahren? Gerät Deutschland ein wenig ins Straucheln? Alle Infos zu Norwegen – Deutschland findest Du hier im Live-Ticker. Bei uns verpasst Du kein Tor und kein Highlight.

Norwegen – Deutschland 2:5 (1:2,0:2,1:1)

Tore: 0:1 Ehliz (5′), 0:2 Michaelis (17′), 1:2 Martinsen (20′), 1:3 Stachowiak (25′), 1:4 Samanski (27′), 2:4 Berglund (48′), 2:5 Tiffels (49′)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Spielende: Und dann ist es vollbracht. Deutschland holt in einem XXL-Spiel durch zahlreiche Strafen und Unterbrechungen den dritten Sieg im dritten Spiel. Der Start ins Turnier ist veredelt. Aber man musste auch viel Energie investieren. Hochverdient ist der Erfolg aber dennoch.

49′ Toooooooor für Deutschland!

49′ Die Entscheidung wenige Sekunden vor dem Ende! Tiffels haut die Scheibe ins leere Netz, nachdem Norwegen seinen Keeper rausgenommen hatte.

48′ Brutales Pfeifkonzert von den deutschen Fans, weil schon wieder ein Norweger mit seinem Stock um sich schlägt. Wieder zwei Minuten Zeitstrafe. Für alle Beteiligten ist es besser, wenn das Spiel gleich vorbei ist und sich die Spieler beruhigen können.

47′ Nochmal Überzahl für das DEB-Team…

46′ Vier Minuten verbleiben noch auf der Uhr. Wird es nochmal richtig spannend?

52′ Eric Mik sorgt mit einem Sololauf für etwas Entlastung, scheitert dann aber am gegnerischen Goalie. Acht Minuten muss Deutschland noch überstehen.

48′ Tooor für Norwegen!

Anschluss und jetzt die bange Frage: Fangen die DEB-Jungs noch an zu wackeln? Berglund nutzt die Unordnung vor dem deutschen Tor zum 2:4.

47′ Jetzt fliegen die Fäuste in dieser überharten Partie. Von beiden Teams wandert je ein Spieler auf die Strafbank. Beim DEB trifft es Maximilian Kastner, der sich nach einem Stockschlag von Krogdahl gewehrt hatte. Für den Norweger ist es die dritte Zeitstrafe.

47′ Deutschland versucht, die klare Führung zu verwalten, kommt aber durchaus noch vors gegnerische Tor. Zählbares gibt es im letzten Drittel aber noch nicht.

41′ Rein ins letzte Drittel. Sehen wird jetzt endlich wieder mehr Sport statt Fouls?

Eishockey-WM 2025: Harte Gangart auf dem Eis

40′ Nein können sie nicht. Ohnehin kommt ein Spielfluss aktuell kaum zustande, weil die Spieler sich immer wieder in Checks und andere Fouls hinreißen lassen. Die Drittelpause kann hier allen Beteiligten nur guttun.

37′ Die Spieler bringen hier ordentlich Härte rein. Krogdahl muss schon wieder auf die Strafbank, weil er nach einem deutschen Spieler geschlagen hat. Kann Deutschland die Überzahl jetzt in einen Treffer umwandeln?

32′ Reichel muss angeschlagen in die Kabine. Das wäre ein bitterer Verlust, sollte er nicht mehr zurückkommen.

31′ Deutschland kann eine Überzahl (Strafe gegen Krogdahl) nicht nutzen.

27′ Es wird ein neuer Versuch gestartet. Hoffen wir, dass das Eis hält.

Unterbrechung: Und jetzt muss das Spiel schon wieder unterbrochen werden. An derselben Stelle wie vorhin ist das Eis rausgebrochen. Das kann jetzt dauern…

27′ Tooooor für Deutschland!

Doppelschlag für die DEB-Stars. Reichel spielt einen ganz starken Querpass auf Samanski. Und der schließt direkt und ohne Umschweife ab und lässt erneut „Major Tom“ als Torhymne erklingen.

25′ Toooooor für Deutschland!

Jetzt aber! Stachowiak wird von Kahun von hinterm Tor perfekt in Szene gesetzt. Das lässt sich der Angreifer dann nicht mehr nehmen.

23′ Der Torschrei liegt den deutschen Fans schon auf den Lippen, doch offenbar war der Puck nicht vollständig über der Linie. Michaelis hatte die Scheibe von hinterm Tor an den Fuß des norwegischen Keepers gedonnert und so beinahe ein Eigentor erzwungen. Dass die Schiedsrichter hier nicht nochmal fürs Videostudium rausfahren, erzürnt so manchen auf der Tribüne.

20′ Toooooor für Norwegen!

Anschluss der Norweger in Überzahl kurz vor dem offiziellen Ende des 1. Drittels. Kurz darauf ist Schluss mit den ersten 20 Minuten. Doch es gibt nur eine kleine Pause. Die große Drittelpause war ja gerade schon.

17′ So und damit zurück aufs Eis. Jetzt wird erstmal der Rest des 1. Drittels gespielt.

17′ Kurz darauf muss die Begegnung unterbrochen werden! An der Bande ist ein großes Stück Eis aus dem Boden gebrochen. Der Boden muss geflickt werden – und das dauert. Die Schiedsrichter verlegen die Drittelpause vor. Die ausstehenden drei Minuten werden anschließend nachgespielt.

17′ Toooooor für Deutschland!

Aber das interessiert die Jungs von Harold Kreis gar nicht! Ehliz kontert mit Geschwindigkeit, legt den Puck in die Mitte, wo Michaelis zum 2:0 trifft.

15′ Die Schlussphase des ersten Drittels beginnt für Deutschland in Unterzahl. Samanski muss für zwei Minuten auf die Bank.

13′ Hier werden einige harte Hits verteilt. Stützle und Seider drängen einen Norweger zu zweit in die Bande. Danach kochen die Emotionen kurz hoch, es kommt zum Wortgefecht. Nach einer kurzen Pause geht es aber weiter.

11′ Doppelte Parade von Grubauer, der den Puck trotz vieler schneller Pässe im Blick behält. Wichtig!

10′ Das Tor gibt den DEB-Jungs spürbar Selbstvertrauen. Bisher ist man den Norwegern überlegen – auch körperlich. Die harte Spielweise der Nordmannen geht man ohne zu zögern mit.

5′ Tooooor für Deutschland!

Da ist die frühe Führung! Yasin Ehliz macht es. Die DEB-Mannschaft macht erstmals dauerhaft Druck und belohnt sich sofort. Und ausgerechnet Stützle ist es, der diesen Treffer vorbereitet. Seine Ankunft hat sich also gleich gelohnt.

1′ Los geht es auf dem Eis!

So startet Deutschland bei der Eishockey-WM 2025!

15.57 Uhr: Trotz aller Freude über seine Hilfe steht Schützle nicht in der Starting Six. Stattdessen setzt Harlod Kreis auf: Grubauer – Müller, Seider – Kahun, Stachowiak, Schütz

15.50 Uhr: In einer halben Stunde geht es los. Gibt es den dritten Sieg?

15.15 Uhr: Entsprechend freut sich beispielsweise auch Mitspieler Dominik Kahun: „Mit Tim kommt jetzt eine Offensivkraft, die sich jede Mannschaft der Welt wünscht.“

Riesenfreude beim DEB-Team!

15.11 Uhr: Besonders gut für die Deutsche Mannschaft: Es gibt Unterstützung aus der NHL! Tim Stützle von den Ottawa Senators kann das Team heute erstmals unterstützen. Zahlt sich die Offensiv-Power direkt aus?

14.27 Uhr: Auch wenn die Norweger keines ihrer beiden ersten Spiele gewinnen konnten, dürfte die Partie alles andere als einfach werden. Das DEB-Team wird einmal mehr an ihr Limit gehen müssen, um den Sieg zu holen.

13.35 Uhr: Gespielt wird – wie schon gegen Ungarn (6:1) und gegen Kasachstan – in Herning. In den ersten beiden Spielen konnte die Mannschaft Harold Kreis souverän gewinnen, gegen Norwegen wartet der nächste Test auf das DEB-Team. Mit Blick auf ein mögliches Weiterkommen müssen auch gegen die Skandinavier drei Punkte her.

Weitere News:

Dienstag, 13. Mai, 12.04 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Eishockey-Fans! Erst am Sonntag (11. Mai) konnte die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen Kasachstan (4:1) ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel feiern, heute geht es schon weiter. Um 16.20 Uhr trifft Deutschland auf Norwegen.