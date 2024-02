Biathlon-WM 2024 im Live-Ticker: Ski-Ärger vor Einzel – geht das deutsche Drama weiter?

Bei der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto steht am Dienstag (13. Februar) das Einzelrennen der Frauen an. Deutschland wartet nach der ersten Woche noch immer auf eine Medaille, bei den DSV-Stars ist der Wurm drin.

Im Einzel soll bei der Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto endlich der Knoten platzen. Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Co. hoffen auf die erste Medaille bei dieser Weltmeisterschaft. Dafür müssen sie jedoch die großen Probleme endlich in den Griff bekommen.

Biathlon-WM 2024 im Live-Ticker

Schaffen die deutschen Biathleten um Franziska Preuß bei der Weltmeisterschaft in Nove Mesto endlich die Wende? Ist Julia Simon im Einzel endlich zu schlagen oder holt die Französin ihren dritten WM-Titel? Wir halten dich in unserem Live-Ticker über den Wettbewerb auf dem Laufenden.

Starzeiten der DSV-Stars:

4. Vanessa Voigt – 17.12 Uhr

18. Franziska Preuß – 17.19 Uhr

29. Janina Hettich-Walz – 17.24.30 Uhr

34. Selina Grotian – 17.27 Uhr

15.01 Uhr: Sportdirektor Felix Bitterling forderte: „Wir müssen alles auf links drehen. Wir werden uns zusammensetzen, Trainerkreis und Chefwachser, einfach um einen Plan zu machen und Ideen auszutauschen. Wir müssen auch mal “outside the Box‘ denken, also außerhalb unseres Systems.“ Die Mannschaft müsse nun „in den Quark kommen“. (Hier mehr dazu!)

14.45 Uhr: Top-Athletin Franziska Preuß gibt sich optimistisch: „Das Coole am Biathlon ist, dass sich das Blatt schnell wenden kann.“ Im Einzel sei „übers Schießen viel möglich. Wir sind alle gute Schützinnen, das ist definitiv auch meine Motivation. Es sind noch zwei Tage, vielleicht finden wir bis dahin ein Geheimrezept für die Ski.“

14.11 Uhr: „Immer wieder weiter“, forderte Frauen-Trainer Kristian Mehringer: „Wenn wir jetzt schon aufgeben, können wir zusammenpacken und nach Hause fahren. Wir haben noch eine Woche vor uns. Aufgeben tun wir auf alle Fälle nicht, wir bleiben dran. Wir sind nicht so weit weg von den Medaillen, als dass wir gar keine Chance haben.“

13.21 Uhr: Ein viel diskutiertes Thema ist aktuell das Material. Deutschland ist auf der Strecke deutlich langsamer als die Konkurrenz – und das soll unter anderem am falschen Wachs liegen. Bis zum Einzelrennen wollen die deutschen Techniker das Problem aber endlich in den Griff bekommen.

13.11 Uhr: Toptalent Selina Grotian wird im Einzel von Nove Mesto ihr WM-Debüt feiern. Die 19-Jährige rückt im Biathlon-Klassiker für Sophia Schneider ins Team. Außerdem gehen Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz an den Start.

13.03 Uhr: Die dominierenden Nationen sind Frankreich und Norwegen. Bei den Frauen holte Frankreich fünf der möglichen sechs Medaillen plus Gold in der Mixed-Staffel. Bei den Männern sahnte Norwegen alle sechs Medaillen ab plus Silber in der Mixed-Staffel.

12.53 Uhr: Bislang ist es noch nicht die WM der deutschen Biathleten. Die sonst so erfolgsverwöhnten DSV-Stars haben in fünf Rennen noch keine einzige Medaille eingefahren.

12.41 Uhr: Das Einzel der Frauen steht an. Kurz nochmal zu den Regeln: Gelaufen wird über eine Gesamtdistanz von 15 Kilometern. Insgesamt müssen die Frauen vier Mal schießen (2x Liegend, 2x Stehend). Strafrunden gibt es im Einzel keine, dafür wird pro Schießfehler eine Minute Zeitstrafe vergeben. Eine gute Schießleistung ist also essentiell für ein gutes Ergebnis.

12.35 Uhr: Los geht’s heute Abend um 17.10 Uhr im Skistadion im Tschechischen Nove Mesto.

12.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto. Am fünften Wettkampftag steht heute das Einzel der Frauen auf dem Programm. Wir verfolgen das Rennen für dich live und versorgen dich in unserem Live-Ticker mit den neusten Informationen.