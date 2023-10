Alexander Zverev: Top-Star patzt – jetzt muss er gewaltig zittern

Carlos Alcaraz ist völlig überraschend im Achtelfinale des ATP-Turniers in Shanghai gescheitert. Die Nummer zwei der Welt flog gegen Grigor Dimitrow (7:5, 2:6, 4:6) aus dem Turnier – und das sind auch für Alexander Zverev ganz schön bittere Nachrichten.

Im ATP „Race to Turin“ bekommt Alexander Zverev durch das Ausscheiden von Carlos Alcaraz jetzt nämlich wieder gehörig Druck. Noch liegt der Deutsche an Position sieben, doch der Vorsprung schmilzt.

Alexander Zverev: Jetzt wird es richtig eng

Erst zum zweiten Mal in dieser Saison ist Carlos Alcaraz vor dem Viertelfinale eines Turniers ausgeschieden. Zuvor war ihm das lediglich in Rom passiert, als er gegen den Ungarn Fabian Marozsan verlor. Nun hat Grigor Dimitrow dem Spanier den nächsten Dämpfer verteilt. Seit Wimbledon wartet Alcaraz auf einen Turniersieg.

+++ Alexander Zverev: TV-Wut! Deutsche Tennis-Fans stinksauer – „Katastrophe“ +++

Während Alcaraz die Segel streichen muss, hat Dimitrow noch eine Chance auf den Turniersieg. Gegen Nicolas Jarry tritt er nun im Viertelfinale an. Beide liegen im „Race to Turin“ noch knapp hinter Zverev, können aber mit einem Sieg beim Shanghai Masters ordentlich Punkte gut machen.

Zverev scheiterte beim Shanghai Masters bereits in der 2. Runde am Russen Roman Safiullin (3:6, 1:6), was ihn nun mächtig unter Druck setzt. Dimitrow (1790), Jarry (1720) und auch Hubert Hurkcaz (2135) und Ben Shelton (1785) rücken Zverev mächtig auf die Pelle.

Das könnte dich auch interessieren:

ATP-Finals ohne Zverev?

Im „Race to Turin“ liegt Zverev aktuell mit 3415 Punkten auf dem siebten Rang. Nur die Top acht qualifizieren sich für die ATP-Finals (12. bis 19. November). Zverev bleiben bis dahin nur noch wenige Turniere, um seinen Platz zu verteidigen. Sicher dabei sind bis jetzt nur die Top vier Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev und Jannik Sinner.