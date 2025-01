Bei Sophia Thomalla und Alexander Zverev werden bittere Erinnerungen wach – doch eines ist anders

Es ist das erste große Grand-Slam-Turnier des Jahres 2025 und Alexander Zverev steht bei den Australian Open direkt im Finale. Es ist das Duell der Nummer 1 und 2 im Tennis. Für den Deutschen ist es der dritte Anlauf, endlich als Sieger eines Grand-Slams hervorzugehen.

Auch Freundin Sophia Thomalla fiebert mit und drückt ihrem Liebsten die Daumen, dass der große Traum eines jeden Tennis-Profis für ihn endlich wahr wird. Es ist nicht allzu lange her, dass das Paar in einer ähnlichen Situation war – es endete in einer bitteren Niederlage. Doch damals waren die Bedingungen andere.

Sophia Thomalla im Australian Open Finale dabei

Bei den US Open 2020 und den French Open im vergangenen Jahr hatte sich der Hamburger jeweils in fünf Sätzen geschlagen geben müssen. Besonders die Niederlage in Frankreich gegen Carlos Alcaraz ließ die Kritiker wieder lauter werden. Seit Jahren ist Alexander Zverev eine feste Größe unter den Top Ten des Tennissports, doch der große Titel blieb ihm immer verwehrt.

Sophia Thomalla litt mit ihrem Partner mit – allerdings aus der Ferne. Denn zum Zeitpunkt der French Open war die Moderatorin gerade hunderte Kilometer entfernt in Thailand. Nicht etwa zum Urlaub machen, sondern für Dreharbeiten zur 5. Staffel von „Are You The One?“. Nach dem Turnier musste sie ihren Liebsten wieder aufpäppeln und das deutsche Tennis-Ass kam stärker als zuvor zurück.

In Australien sind die Vorzeichen nun anders, denn Sophia Thomalla ist von Beginn an dabei. Aufgrund einer neuen Regeländerung zwar nicht in der ersten Reihe, doch von der Tribüne aus feuert sie Zverev Runde für Runde weiter. Vielleicht ist das ja das Zünglein an der Waage, damit Alexander Zverev im Australian Open Finale gegen Yannik Sinner am Sonntag (26. Januar) endlich seinen ersten Grand-Slam-Sieg feiern kann.