Sophia Thomalla erlebt bittere Enttäuschung – es geht um Alexander Zverev

Sophia Thomalla gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands. Vor allem bei Reality-TV-Fans ist sie durch ihr Auftreten als knallharte Moderatorin in der Datingshow „Are You The One?“ sehr beliebt. Aktuell ist die 35-Jährige allerdings nicht bei den Dreharbeiten auf Koh Samui, sondern in Australien unterwegs.

Dort unterstützt Sophia Thomalla nämlich ihren Partner Alexander Zverev. Der Tennis-Profi spielt bei einem der größten Tennisturniere der Welt, den Australian Open, mit. Lautstark feuert die Moderatorin ihn von den Rängen aus an. Doch vor Ort kommt es plötzlich zu einer kleinen, aber feinen Regeländerung.

Sophia Thomalla feuert Freund an

Souverän kämpft sich Alexander Zverev bei dem australischen Turnier von Runde zu Runde. Seine Partnerin unterstützt ihn gemeinsam mit seiner Familie dabei tatkräftig aus dem Publikum. Am Sonntag (12. Januar) ist allerdings etwas anders, als sonst. Ein Blick auf die Ränge wirft Fragen auf.

+++ Sophia Thomalla hat die Nase voll: „Bleibt mir ja gar nichts anderes übrig“ +++

Eigentlich saß Sophia Thomalla bislang zusammen mit dem Team und gleichzeitig auch der Familie ihres Freundes. Dazu gehören und anderem Bruder und Manager Mischa Zverev sowie Papa und Coach Alexander. Doch nun schaut sie nur noch mit Zverevs Physiotherapeut Chris Seiler das Spiel. Was ist denn da los?

Warum sitzt Sophia Thomalla nicht mehr bei Zverevs Liebsten?

Die neue Sitzordnung hat einen ganz simplen Grund. Eine neue Grand-Slam-Regel ermöglicht es bis zu vier Teammitgliedern noch näher am Spielfeld zu sitzen und demnach auch näher am jeweiligen Profi zu sein. Da Sophia Thomalla nicht offiziell zu Team gehört, wird ihr dieses Privileg nicht zuteil.

+++ Sophia Thomalla mit überraschendem Geständnis – „Mein persönlicher Alptraum“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Zwar sitzt sie immer noch auf dem ursprünglichen Platz, doch ihre Begleitung ist nicht mehr dieselbe. Zwar dürfte dies ein kleiner Wermutstropfen für die Moderatorin sein, an der Unterstützung ihres Liebsten dürfte das allerdings wenig ändern.