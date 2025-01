Sophia Thomalla hat die Nase voll: „Bleibt mir ja gar nichts anderes übrig“

Seit einigen Jahren gehen Sophia Thomalla und Alex Zverev gemeinsam durchs Leben. Die Moderatorin und das Tennis-Ass führen eine richtige Jetset-Beziehung. Leicht ist das nicht immer, wie die 35-Jährige jetzt offen zugab.

Sophia Thomalla ist eine vielbeschäftigte Frau: Mit 1,4 Millionen Followern auf Instagram ist die Tochter von Simone Thomalla eine gefragte Influencerin, zudem moderiert sie unter anderem Shows wie „Are you the one?“ oder „Date or drop“ und wird oft als Model gebucht. Als Tennis-Profi reist ihr Partner Alex Zverev ebenfalls viel.

Sophia Thomalla unterstützt Alex Zverev so gut es geht

Um ihren Freund so gut es geht bei seinen Tennis-Matches zu unterstützen, bereist die Ex von Fußballer Loris Karius mit Zverev gemeinsam die unterschiedlichen Länder dieser Welt. Und dass scheint Sophia Thomalla ziemlich zuzusetzen, wie sie in einem Interview mit RTL offenbarte.

„Es ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau, aber ich wäre natürlich auch gerne mal wieder drei, vier Wochen zu Hause“, betonte Sophia. Die Silvesternacht verbrachten Thomalla und Zverev gemeinsam in Australien. „Wie jedes Jahr. Also seit geraumen drei Jahren. Bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, also da ist ja die Entscheidungsfreiheit nicht gegeben“, sagte die Brünette.

Sophia Thomalla: So feiert sie mit ihrem Partner jedes Jahr Silvester

Und weil sich Zverev dort auf die Australian Open vorbereiten muss, fällt die große Sause zu Silvester natürlich auch flach. Stattdessen geht es früh ins Bett und es wird sich „an irgendeinem Straßenrand“ zum neuen Jahr beglückwünscht.

Auf die Frage, ob das Model und ihr Partner Workaholics seien, antwortete Sophia Thomalla eindeutig: „Er ja, natürlich, und ich bin der Mitläufer.“