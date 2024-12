„Denn sie wissen nicht, was passiert“ bringt Barbara Schöneberger an ihre Grenzen – „Eiskalt erwischt“

Eine gemeinsame Show von Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch verspricht beste Unterhaltung. Dieser Tatsache schien sich auch der Sender RTL bewusst zu sein und rief im Jahr 2018 die Sendung „Denn sie wissen nicht was passiert“ ins Leben.

Das Konzept des Formats ist einfach erklärt. Die drei Fernsehstars werden vor der Aufnahme der Sendung über rein gar nichts informiert. Weder über den Ablauf der Show, noch über die Gäste oder ihre eigenen Aufgaben wissen sie Bescheid. Die aus dieser Idee resultierende Improvisation der Showlegenden sorgte in den vergangenen Jahren für beste Unterhaltung bei den Zuschauern. In der aktuellen Folge gerät Barbara Schöneberger nun jedoch bei einem Studiospiel an ihre Grenzen.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Barbara Schöneberger hängt an der Decke

Am Samstagabend (7. Dezember) strahlt RTL die neunte Folge der aktuellen Staffel von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ aus. Wie Thomas Gottschalk zu Beginn der Sendung verrät, darf er an diesem Abend durch die Show führen. Der Entertainer bekommt Moderationskarten in die Hand gedrückt und soll darüber hinaus improvisieren. In dieser Woche werden außerdem die Moderatorinnen Laura Wontorra und Sophia Thomalla als Gäste begrüßt.

Für eins der Studiospiele müssen direkt zu Beginn Barbara Schöneberger und Sophia Thomalla herhalten. Die beiden Promis werden mit dem Bauch nach unten an die Studiodecke gehängt, lediglich vier Seile sind an den Körpern der Fernsehstars befestigt. Mehrere Meter schweben die beiden Frauen nun in der Luft. Schöneberger lässt sich ihre Laune vorerst nicht verderben und gibt sogar einen Song zum Besten. Doch als es dann ernst wird, vergeht ihr das Lachen immer mehr…

Denn über das Schicksal der „Denn sie wissen nicht, was passiert“-Stars dürfen von nun an Laura Wontorra und Günther Jauch entscheiden. Die Promis müssen Wissensfragen richtig beantworten. Bei jeder falschen Antwort werden Barbara Schöneberger und Sophia Thomalla einen kurzen Moment einem freien Fall ausgesetzt. Die beiden Promis werden in ihren Halterungen ruckartig ein kleines Stück herabgelassen und kommen dem Studioboden immer näher.

Nach den ersten Momenten des freien Falls vergeht dann auch Barbara Schöneberger das Lachen. Denn die Moderatorin weiß nie, wann sie wieder an der Reihe ist. Jeder kurze Fall sorgt für laute Schreie bei dem Fernsehstar. Als die Moderatorin dann erneut einige Zentimeter in die Tiefe stürzt, gibt sie kleinlaut zu: „Es hat mich eiskalt erwischt, ich hab vergessen, was passiert!“ Dieses Studiospiel scheint den Fernsehstar völlig zu erschüttern und an seine Grenzen zu bringen.

Trotz der Herausforderung in schwindelerregender Höhe schlägt sich Barbara Schöneberger beeindruckend gut und bringt das Spiel erfolgreich hinter sich. Im Kontext von „Denn sie wissen nicht, was passiert“ scheint die 50-Jährige mittlerweile nichts mehr zu überraschen.