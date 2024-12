Sophia Thomalla mit überraschendem Geständnis – „Mein persönlicher Alptraum“

Seit rund drei Jahren gehen Sophia Thomalla und Alexander Zverev schon Hand in Hand durchs Leben. Die Moderatorin und der Tennis-Profi sind durch ihre Jobs viel unterwegs und dennoch versuchen sie so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen.

Deshalb begleitet Sophia Thomalla ihren Liebsten – insofern ihr Terminkalender das zulässt – auch gerne zu seinen Tennisturnieren. In der Spielerbox fiebert die 35-Jährige bei jedem Schlag mit und feuert Zverev nach jedem gewonnenen sowie verlorenen Punkt an. Doch ihre Unterstützung hat offenbar auch Grenzen, wie Thomalla nun deutlich machte.

Sophia Thomalla erteilt Tennis-Freund Zverev einen Korb

Nach einem traumhaften Pärchenurlaub in Australien geht es für Alexander Zverev direkt wieder an die Arbeit. Auch zum Jahresende wird der Schläger noch in die Hand genommen. Beim United Cup in Perth versucht das deutsche Tennis-Ass den nächsten Titel auf der ATP-Tour zu gewinnen.

Ob Zverev und Thomalla in Down Under auch ein bisschen den Schläger geschwungen haben, damit der Weltranglisten-Zweite seine gute Form beibehält? Wohl kaum! Denn in Zverevs Podcast „Von A bis Z”, den er zusammen mit Bruder Mischa macht, war auch Sophia Thomalla zuletzt Gast. Dort erteilte sie ihrem Freund eine klare Abfuhr bezüglich einem Date auf dem Tennisplatz.

„Das wäre mein persönlicher Albtraum. Zuerst muss ich mal lernen, wie man den Schläger hält”, scherzte die 35-Jährige. Dabei hätte sie doch den besten Tennis-Lehrer an ihrer Seite. „Wenn du in einer Beziehung mit einem Tennisspieler bist, schaust du Tennis, redest über Tennis und du bist gezwungen, noch andere Tennisspiele anzuschauen. Wenn ich jetzt noch anfangen würde, Tennis zu spielen, bestünde mein Leben nur noch aus Tennis”, so die Erklärung.