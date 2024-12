Sarah-Jane Wollny reicht es endgültig – jetzt spricht sie Klartext

2024 hat RTL wieder einmal vier prominente Paare auf die Insel der Verführung geschickt. Auch Sarah-Jane Wollny wollte wissen, ob sie ihrem langjährigen Partner Tinush vertrauen kann. Am Ende war es für den Wollny-Sprössling eine Achterbahnfahrt der Gefühle und die Beziehung stand zeitweise sogar auf der Kippe.

Nachdem Tinush intensiv mit Verführerin Lisa auf Flirtkurs ging, schwor der 26-Jährige Sarah-Jane Wollny beim finalen Lagerfeuer die große Liebe. Zusammen wollten sie an ihrer Beziehung arbeiten. Von den anderen Teilnehmern sowie den Zuschauern musste sich die Tochter von Sylvia Wollny große Kritik gefallen lassen. Nun verfasste sie ein letztes Statement zu „Temptation Island“.

Sarah-Jane Wollny macht Rolle rückwärts

Beim großen Wiedersehen gestanden Sarah-Jane Wollny, dass sie und Tinush zwischenzeitig sogar kurz getrennt waren. Der 25-Jährigen wurde vorgeworfen, dass sie naiv und blind sei, was das Fehlverhalten ihres Partners anbelange, doch sie stand weiter hinter ihm. Nach der Ausstrahlung nutzen viele Teilnehmer auf Social Media nochmal die Gelegenheit, um Ungesagtes und Pikantes zu einzelnen Szenen loszuwerden.

Auch Sarah-Jane Wollny kündigte zuvor an, ein letztes Statement veröffentlichen zu wollen. Doch nun änderte sie ihre Meinung, und machte stattdessen nur eine finale Fragerunde in ihrer Instagram-Story. „Aus Selbstschutz“, da sie im Hintergrund „genug gelitten“ habe, so die Erklärung.

So steht es um ihre Beziehung

Gemeint ist damit wohl der Ärger zwischen Jessica Hnatyk und den anderen Mädels. Sogar nach der Show treffen sich die Paare noch – bis auf das getrennte Paar Germain und Jessica. Diese habe laut Sarah-Jane die Mädels immer wieder angestachelt nicht so „langweilig“ zu sein und mehr in die Flirtoffensive zu gehen – Jessica bestreitet das jedoch. Freunde werden die beiden offenbar nicht mehr.

Auf die Frage, ob sie und Tinush noch ein Paar seien, antwortet die 25-Jährige mit einem klaren „Ja!“ Doch sie gesteht auch ein, dass das Vertrauen noch nicht komplett wiederhergestellt sei. Aber daran wolle das Paar nun zukünftig arbeiten. Eine gemeinsame Wohnung sei daher auch noch eher Zukunftsmusik. Aber immerhin verbringen beide Silvester zusammen – und zwar mit den Freunden von Tinush. Denn die kannte Sarah-Jane bis zur Show selbst nach über vier Jahren Beziehung noch nicht.

Mit diesem letzten Statement möchte Sarah-Jane einen endgültigen Haken hinter „Temptation Island“ machen und sich 2025 nur auf sich und ihre Beziehung konzentrieren.