„Die Wollnys“: Sarah-Jane setzt sich nach irren Gerüchten zur Wehr – „Lasst es einfach“

„Die Wollnys“ gehören zu den berühmtesten Großfamilien im deutschen TV. Silvia und ihre Kinder zeigen den RTL2-Zuschauern in ihrer eigenen Doku, wie sie ihren Alltag gestalten. Doch ein Familienmitglied ist aktuell auch in einem anderen Format zu sehen.

Sarah-Jane Wollny testet ihre Beziehung im RTL-Format „Temptation Island VIP“. Dementsprechend groß ist die mediale Aufmerksamkeit um den „Die Wollnys“-Spross und die Gerüchteküche rund um ihren Beziehungsstatus brodelt. Jetzt wird die 26-Jährige allerdings mit einer Tatsachenbehauptung konfrontiert, die definitiv zu weit geht.

„Die Wollnys“-Tochter im Netz für tot erklärt

Immer mehr Promis werden Opfer von Falschmeldungen im Internet. Die Täter verbreiten meist die Nachricht über ihren vermeintlichen Tod, obwohl die Stars und Sternchen wohlauf sind. Auch Sarah-Jane musste diese schreckliche Nachricht über sich selbst im Internet lesen.

Auf Instagram äußert sie sich nun selbst zu dieser Fake-Schlagzeile. „Eigentlich wollte ich auf das Thema gar nicht eingehen. (…) Und zwar kursiert aktuell im Internet das Gerücht, dass ich an einem Hirntumor verstorben sei. Wie ihr seht, ich lebe noch, mir geht’s gut. Ich habe keinen Hirntumor. Ich bin nicht todsterbenskrank. Alles in Ordnung“, versichert die 26-Jährige.

„Wir sind schon dran“

So einfach möchte Sarah-Jane das Ganze dann aber doch nicht auf sich sitzen lassen. Wie es scheint, wehrt sie sich nun gegen die Falschmeldung, wie sie selbst sagt: „Also, wenn ihr das seht, lasst es einfach. Wir sind schon dran.“ Bleibt abzuwarten, was in diesem Fall noch passieren wird.

