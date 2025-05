Reality-Star Lisa Straube lässt Bombe platzen – „Kann es noch gar nicht glauben“

Überraschung bei Reality-Star und Ex-Hummels-Flirt Lisa Straube! Die 24-Jährige, die mit ihrem Mann Furkan Akkaya (genannt Akka) zuletzt bei „Temptation Island VIP“ im TV zu sehen war, hat eine private Überraschung verkündet.

So ist Lisa Straube nur sieben Monate nach der Geburt ihres erstes Kindes bereits wieder schwanger, wie sie auf Instagram zeigt.

Reality-Star Lisa Straube war „geschockt“

Schon die erste Schwangerschaft von Lisa Straube sorgte für Furore, stellte sich doch heraus, dass sie schwanger beim Reality-TV-Format „Temptation Island VIP“ mitgemacht hatte. Ihre anderen Umstände waren ihr zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst – dieses Mal ist es aber anders.

Gegenüber „Bild“ erklärt die 24-Jährige: „Es kam sehr überraschend. Ich hatte auf einmal so ein Bauchgefühl, dass ich einen Test machen muss, obwohl ich keinerlei Symptome hatte. Als dieser positiv ausfiel, war ich erstmal geschockt – im Positiven.“ Mittlerweile ist die Influencerin, die mit Mann Akka und Sohn Emilio in Dubai lebt, etwa in der 20. Woche. Ende September soll das zweite Kind zur Welt kommen. „Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich wieder schwanger bin.“

Reality-Star Lisa Straube: Kinder nur 11 Monate auseinander

Tatsächlich war das Geschwisterkind für Emilio noch gar nicht geplant, eigentlich wollten Lisa Straube und ihr Mann in diesem Jahr eine große Hochzeit feiern. Diese wird jetzt verschoben – standesamtlich ist das Paar schon seit Juni 2024 verheiratet.

Statt großer Feier gibt es nun also Familienzuwachs – mit Kindern, die am Ende nur elf Monate Altersunterschied haben werden. „Wir freuen uns riesig, dass Emilio ein Geschwisterchen bekommt. Er ist so ein verspieltes Kind und wird sich sicher freuen, jemanden zum Spielen zu Hause zu haben“, freut sich Lisa über die unverhoffte Überraschung.

Geschlecht und Name des zweiten Babys sollen schon feststehen. „Aber beides verraten wir noch nicht.“ Es bleibt also spannend bei dem Reality-Paar!