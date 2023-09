Sophia Thomalla: Strafe für Alexander Zverev! DIESEN Moment dürfte er bereuen

Seit über zwei Jahren sind Sophia Thomalla und Alexander Zverev glücklich miteinander, zeigen sich gemeinsam auf roten Teppichen oder auf dem Tennisplatz, wenn die Moderatorin den Sportler unterstützt.

Was dabei immer öfter auffällt: Während Sophia Thomalla stets top gestylt ist, werden Alexander Zverevs Haare immer länger – fast so, als hätte er seit einer ganzen Weile keinen Friseur mehr gesehen.

Sophia Thomalla: Irre Monopoly-Wette mit Alexander Zverev

Sogar Sophia Thomalla selbst nahm die Mähne ihres Freundes kürzlich auf die Schippe, veröffentlichte in ihrer Instagram-Story das Foto eines Löwen und markierte den Tennisprofi darauf: „Alexander Zverev, wenn er nicht bald einen Friseur sieht…“

Was die „Are you the One“-Moderatorin bei diesem Seitenhieb aber galant verschweigt: Sie ist offenbar schuld an der Frise ihres Freundes!

Wie RTL wissen will, sind die langen Haare des 26-Jährigen das Ergebnis einer verlorenen Wette mit Sophia. Eine normale Runde Monopoly war den beiden offenbar zu langweilig, weshalb sie bei ihrer Partie, die in irgendwann im letzten Jahr stattfand, zu einem skurrilen Wetteinsatz griffen.

Sophia Thomalla: Strafe muss sein

Der Tennisprofi musste sich in dem Match seiner Freundin geschlagen geben, verlor das Spiel und darf ein Jahr nicht zum Friseur, so laut RTL die Strafe für den verlorenen Wett-Einsatz. Ob Sophia Thomalla auch so viel Spaß daran gehabt hätte, wenn es sie selbst getroffen hätte? Wann genau die Wette stattfand und wir den Sportler demnach wieder mit frischer Frisur sehen werden, ist dem TV-Sender leider nicht bekannt.

Klar ist in jedem Fall: Zwischen der 33-Jährigen und ihrem Freund läuft es auch ungeachtet der Optik bestens. Erst beim Achtelfinale der US Open am Mittwoch (6. September) saß Thomalla auf der Tribüne, um Alexander Zverev anzufeuern – und anschließend seinen Sieg mit ihm zu feiern.