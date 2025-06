Florian Wirtz: Nach wilden Gerüchten – jetzt spricht er selbst Klartext

Für Florian Wirtz steht die Zukunft mittlerweile wohl fest: Liverpool statt Bayern. Neue Abenteuer in der Premier League statt altbekannte Bundesliga. Dabei sind die Transferverhandlungen zwischen dem englischen Meister und Bayern Leverkusen noch in vollem Gange. Neues Feuer also für wilde Spekulationen.

Erste Angebote über 115 und 130 Millionen Euro lehnte Bayer Leverkusen bereits hab. Für Feranndo Carro und Simon Rolfes steht die 150-Millionen-Marke also wohl nach wie vor. Zudem berichtete „Sky“ am Mittwoch davon, dass Florian Wirtz noch vehement eine spezielle Forderung hege. Das ließ der Superstar allerdings nicht auf sich sitzen.

Florian Wirtz: Keine Sonderwünsche bei Trikotnummer

Nach „Sky“-Informationen würde der Spielmacher bei seinem neuen Verein auf seine alte Nummer Zehn pochen. Genau diese Zehn ist bei den „Reds“ allerdings bereits vergeben. Alexis Mac Allister trägt die prestigeträchtige Nummer auf dem Rücken. Persönlicher Streit also vorprogrammiert?

Im Gegenteil: Wirtz äußerte sich noch am Mittwochabend über seinen Instagram-Kanal zu der Angelegenheit. „Wer sagt, ich wolle die Nummer 10? Ich respektiere Spieler“, lautete es in seiner Story. So setzt der Youngstar früh allen möglichen Gerüchten und Streitigkeiten ein Ende. Dabei beließ er es allerdings nicht.

Wirtz teilt auf Instagram aus

„Glaubt nicht alles, was geschrieben wird“, ergänzte der Nationalspieler und vollendete die Nachricht mit einem Clown-Emoji. Klare Ansage vom 22-Jährigen, der gerade in den vergangen Woche viele Gerüchte zu seiner eigenen Person lesen musste. Damit könnte bald Schluss sein.

In der Hand haben dies wohl am ehesten die beiden Vereine aus Liverpool und Leverkusen. Man wird sich auf eine Ablösesumme für Florian Wirtz einigen müssen, um den Gerüchten endgültig ein Ende zu setzen. Das Interesse vom Youngstar, künftig für die „Reds“ aufzulaufen, dürfte er durch sein Statement abermals bekräftigt haben.