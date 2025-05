Florian Wirtz: Perfekter Ersatz! Schnappt Bayer Leverkusen jetzt bei IHM zu?

Der Abgang rückt immer näher! Florian Wirtz wird Bayer Leverkusen verlassen und sich aller Voraussicht nach dem FC Liverpool anschließen. Simon Rolfes bestätigte zuletzt sogar, dass der englische Meister großes Interesse am DFB-Star haben.

Bedeutet für die Leverkusener auch: Es muss unbedingt ein Ersatz für Florian Wirtz her. Und der könnte aus der Bundesliga kommen. Ein Star-Spieler wird seinen Verein mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen.

Florian Wirtz: Bayer braucht einen Ersatz

Wenn der Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool in naher Zukunft verkündet wird, muss es bei Bayer Leverkusen schnell gehen. Den Superstar eins zu eins zu ersetzen, wird brutal schwer. Deswegen wird das auch eine große Aufgabe für die Verantwortlichen der Werkself. Geld genug wird ja da sein.

150 Millionen Euro fordern die Leverkusener für einen Transfer von Wirtz. Liverpool muss also ganz schön viel Geld auf den Tisch legen, um den Offensivspieler zu verpflichten. Ein Teil der Kohle könnte der Bundesligist dann für einen Ersatz ausgeben. Es wird sicherlich einige Kandidaten geben, die sich die Bosse anschauen.

Dazu wird vermutlich auch Xavi Simons gehören. Der niederländische Nationalspieler könnte RB Leipzig in diesem Sommer verlassen. Der Grund: Die Leipziger werden in der kommenden Saison nicht international spielen. Eine schwache Saison endete mit einer Katastrophe. Jetzt droht auch noch ein Simons-Abgang.

Simons zu Bayer Leverkusen?

Konkrete Gerüchte um einen Ersatz von Florian Wirtz gibt es bislang noch nicht. Simons ist ein ähnlicher Spielertyp wie der deutsche Nationalspieler. Beide sind technisch sehr stark, erzielen viele Tore und bereiten auch mehrere Treffer vor. Da der Niederländer in Leipzig noch einen Vertrag bis 2027 hat, muss definitiv eine Ablöse gezahlt werden.

Durch die Einnahmen aus dem bald bevorstehenden Wirtz-Transfer wäre ein Transfer für die Leverkusener machbar. Schließlich will Simons auch in der kommenden Saison international spielen. In Leipzig ist das ja nicht möglich, mit Bayer wäre er in der Champions League im Einsatz.

Ein Interessent hat sich jedenfalls wohl aus dem Poker um Simons verabschiedet: der FC Bayern München. Nachdem schon Wirtz eine Absage erteilt hat, will der Rekordmeister den Offensivspieler der Leipziger nicht haben. Ist das die Chance für Leverkusen?