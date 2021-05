VfL Bochum steigt auf: Fans greifen Polizei an – die zeigt Schock-Foto! „Was hat Freude DAMIT zu tun?“

Mit dem 3:1-Sieg gegen den SV Sandhausen hat der VfL Bochum am 34. Spieltag den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht. Von Anfang an gab die Mannschaft von Thomas Reis Vollgas und spielte auf Sieg.

Rund um die Partie des VfL Bochum gegen den SV Sandhausen kam es zu einem großen Fan-Aufkommen. Dabei hatten die Polizei Bochum, die Stadt und der Verein selbst vor dem Spieltag dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben.

VfL Bochum: Polizei, Stadt und Verein mit deutlichem Appell

Der Appell war deutlich: „Bei aller Euphorie, die in den vergangenen Wochen und Monaten vorherrschte, appelliert der VfL erneut gemeinsam mit der Stadt sowie der Polizei an die Fans: 'Ihr dürft und sollt feiern, wenn es etwas zu feiern gibt – aber bitte zuhause, weit weg vom Vonovia Ruhrstadion!'“

Rund um das Spiel VfL Bochum – SV Sandhausen wird mit einem hohen Fanaufkommen gerechnet. Foto: imago images/Nordphoto

Aus diesem Grund wurden schon vor dem Spiel Hunderte Ordner vor dem Stadion postiert. Außerdem wurde ein Sichtschutz aufgestellt, um den Fan-Andrang zu verhindern.

Das Stadion des VfL Bochum ist weiträumig abgesperrt. Foto: imago images/RHR-Foto

VfL Bochum: Hunderte Fans vor Anpfiff am Stadion

Doch schnell war klar: Das wird nicht funktionieren. Bis kurz vor dem Anpfiff hatten sich bis zu 500 Fans vor dem Stadion versammelt. Über die Castroper Straße kamen die Anhänger mit Fahnen, Schals und Fangesängen. Das Problem: Die meisten von ihnen waren ohne Maske unterwegs. Rund um das Stadion herrschten jedoch die aktuellen Kontaktbeschränkungen und im Stadionbereich ein Glasflaschenverbot.

Über die Castroper Straße strömen immer mehr Fans zum Stadion des VfL Bochum. Foto: imago images/Nordphoto

VfL Bochum: Immer mehr Fans rund ums Stadion

Im Laufe des Spiels kamen immer mehr Anhänger zum Stadion, von bis zu 2.500 Fans sprach die Polizei. Viele hatten sich auf dem Kirmesplatz versammelt. Immer wieder rief die Polizei Fans per Lautsprecher dazu auf, Masken zu tragen und die Abstände einzuhalten. Als der VfL Bochum zur Halbzeit führte, lagen sich die Fans in den Armen.

Während der Partie des VfL Bochum gegen den SV Sandhausen sammeln sich immer mehr Fans vor dem Stadion. Foto: Justin Brosch

Das Großaufgebot der Polizei versuchte, die geltenden AHA-Regeln durchzusetzen. „Macht diese friedliche Veranstaltung nicht kaputt“, hieß es. Doch die Fans reagierten mit Pfiffen auf die Ansagen. Im Laufe der zweiten Halbzeit waren außerdem immer wieder blaue Pyro-Rauchschwaden zu sehen. Die Polizei warnte laut „WAZ“ die Fans erneut. „Lasst das sein, sonst müssen wir Maßnahmen ergreifen!“, hieß es. Und so kam es dann auch.

Immer wieder zünden Anhänger des VfL Bochum Pyro. Foto: imago images/RHR-Foto

VfL Bochum: Straßensperrungen und Krawalle

Am Abend teilte die Polizei auf Twitter mit: „Die Fläche im Bereich des Ruhrstadions ist überfüllt. Abstände können kaum eingehalten werden. Bitte kommen Sie nicht zum Stadion.“ Die Castroper Straße, der Stadionring sowie die Abfahrt der A40 am Stadion mussten gesperrt werden.

Die Fläche im Bereich des #Ruhrstadions ist überfüllt, Abstände können kaum eingehalten werden. Bitte denken Sie an Ihre Gesundheit und die anderer VfLer. Kommen Sie nicht zum Stadion. #stayathome



Wir treffen sind vor Ort und treffen Maßnahmen. pic.twitter.com/TSHBvjUQhz — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) May 23, 2021

Immer wieder wurden Bengalos und Böller an der Castroper Straße gezündet und teilweise auf die Polizei geworfen, der Jubel schwenkte teilweise auf Krawalle um. „Wie zu erwarten eskaliert die Aufstiegsfeier in Teilen“, heißt es von Journalist Dirk Kropp auf Twitter. „Fans bleiben mit ein paar unrühmlichen Ausnahmen diszipliniert. Die Maskenpflicht zählt allerdings nicht dazu“, stellt er fest.

Fans bleiben mit ein paar unrühmlichen Ausnahmen diszipliniert. Die Maskenpflicht zählt allerdings nicht dazu. #VfLBochum #meinVfL #BOCSVS pic.twitter.com/jeo8Nh32EG — Dirk Kropp (@DirkKropp) May 23, 2021

Auch der VfL Bochum meldete sich auf Twitter zu Wort: „Hinweis an unsere Fans da draußen: Bitte beachtet die Anweisungen der Polizei! Bitte unterlasst das Abbrennen von Pyro! Trotz aller Euphorie, achtet auf eure Gesundheit und die eurer Mitmenschen! Feiert zuhause weiter! Danke!“

Hinweis an unsere Fans da draußen: Bitte beachtet die Anweisungen der Polizei! Bitte unterlasst das Abbrennen von Pyro! Trotz aller Euphorie, achtet auf eure Gesundheit und die eurer Mitmenschen! Feiert zuhause weiter! Danke! #stayathome https://t.co/AIaAToVI12 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 23, 2021

VfL Bochum: Fans greifen Polizisten an

Je später der Abend wird, desto mehr scheint die Situation zu eskalieren. „Polizei kündigt Ende der Deeskalationsstrategie und droht mit Einsatz von körperlicher Gewalt und Pfefferspray“, berichtet Journalist Dirk Kroos auf Twitter.

Polizei kündigt Ende der Deeskalationsstrategie und droht mit Einsatz von körperlicher Gewalt und Pfefferspray. #VfLBochum #meinVfL #BOCSVS — Dirk Kropp (@DirkKropp) May 23, 2021

Die Fans werden auf den Kirmesplatz geleitet. „Es werden aktuell Polizeikräfte angegriffen – das geht gar nicht! Bleiben Sie friedlich. Bei jeglicher Form von Gewalt schreiten wir konsequent ein und treffen entsprechende Maßnahmen.“ Auch der VfL Bochum reagiert und appelliert an seine Fans: „Leute, feiert friedlich! Lasst die Aggressionen sein! Das ist in dieser Situation völlig unpassend, und sonst natürlich auch!“

Leute, feiert friedlich! Lasst die Aggressionen sein! Das ist in dieser Situation völlig unpassend, und sonst natürlich auch! https://t.co/XkG5eYEJvE — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 23, 2021

Gleichzeitig bittet die Polizei die „friedlichen“ Fans des VfL Bochum, das Stadionumfeld zu verlassen und nach Hause zu gehen. „Nach Flaschenwürfen und Pyrowürfen auf Polizeikräfte werden die Störer nun eingekreist. Wir werden dieses inakzeptable Verhalten konsequent ahnden und entsprechende Maßnahmen ergreifen!“, heißt es von der Polizei.

Derweil hat sich in der Bochumer Innenstadt ein riesiger Autokorso gebildet. Der komplette Innenstadt-Ring dicht gewesen. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz, um das Geschehen zu beobachten.

VfL Bochum: Polizei schreibt offenen Brief an Fans! „Was hat Freude DAMIT zu tun?“

Am späten Abend hat sich dann die Polizei mit einem offenen Brief an alle Bochum-Fans gewandt. Darin heißt es: „Der VfL Bochum hat mit großartiger sportlicher Leistung den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht; die ganze Stadt freut sich – und wir, die Bochumer Polizei, freuen uns mit!“

Und weiter: „Was hat Freude zu tun mit Verletzten durch Flaschenwürfe, Steine, Scherben und gefährlicher Pyrotechnik? Was hat Freude zu tun mit einem riesigen Scherbenmeer auf den Straßen vor dem VfL-Stadion? Was hat sie zu tun mit Körperverletzungsdelikten, massiver Missachtung der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen, mit Widerstand gegen Polizeikräfte und Sachbeschädigung? Genau: rein gar nichts!“

Ein Foto, das schockt! SO sieht es nach den Aufstiegsfeierlichkeiten rund ums Stadion aus. Foto: Polizei Bochum

Dazu ist ein Foto geteilt worden, das regelrecht schockt: Der Bereich, wo vorher Fans den Aufstieg gefeiert haben, ist voller Scherben, Müll und abgebrannten Bengalos.

Bleibt zu hoffen, dass sich Teile der Anhänger bis zum Bundesliga-Start am Riemen gerissen haben... (mk)