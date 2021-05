VfL Bochum – SV Sandhausen: Tausende Fans rund ums Stadion – Pfiffe für Polizei

Für den VfL Bochum steht das alles entscheidende Spiel an: Ein Unentschieden gegen den SV Sandhausen reicht dem VfL am 34. Spieltag, um in die Bundesliga aufzusteigen.

Rund um das Spiel VfL Bochum – SV Sandhausen wird mit einem großen Fan-Aufkommen gerechnet. Die Polizei Bochum, die Stadt und der Verein selbst hatten vor dem Spieltag dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben.

VfL Bochum – SV Sandhausen: Polizei, Stadt und Verein mit deutlichem Appell

„Bei aller Euphorie, die in den vergangenen Wochen und Monaten vorherrschte, appelliert der VfL erneut gemeinsam mit der Stadt sowie der Polizei an die Fans: „Ihr dürft und sollt feiern, wenn es etwas zu feiern gibt – aber bitte zuhause, weit weg vom Vonovia Ruhrstadion!“

Das Stadion des VfL Bochum ist weiträumig abgesperrt. Foto: imago images/RHR-Foto

Hunderte Ordner wurden aus diesem Grund vor dem Stadion postiert. Außerdem wurde ein Sichtschutz aufgestellt, um Fan-Andrang zu verhindern. „Subjektiver Eindruck: Das klappt nicht gut, viele Bochumer unterwegs“, heißt es auf Twitter.

Hunderte Ordner stehen mittlerweile vorm Ruhrstadion, Sichtschutz soll den Fanandrang verhindern. Subjektiver Eindruck: das klappt nicht gut, viele Bochumer unterwegs #BOCSVS

VfL Bochum – SV Sandhausen: Hunderte Fans strömen zum Stadion

Bis kurz vor dem Anpfiff hatten sich bis zu 500 Fans vor dem Ruhrstadion versammelt, berichtet die „WAZ“. Über die Castroper Straße würden immer mehr Anhänger mit Fahnen, Schals und Fangesängen dazu stoßen.

Über die Castroper Straße strömen immer mehr Fans zum Stadion des VfL Bochum. Foto: imago images/Nordphoto

Die meisten von ihnen sind ohne Maske unterwegs. Rund um das Stadion gelten jedoch die aktuellen Kontaktbeschränkungen und im Stadionbereich ein Glasflaschenverbot.

#VfLBochum - die Fans sind, trotz der Bitte von Stadt und Verein, zum Stadion gekommen.

#VfLBochum - die Fans sind, trotz der Bitte von Stadt und Verein, zum Stadion gekommen.

Leider auch viele ohne Masken im Gedrängel...Party - ok, aber dann macht doch wenigstens das...

Im Laufe des Spiels seien bis zu 2500 Fans rund um das Stadion unterwegs, heißt es von der Polizei. Man wolle die Situation weiter beobachten und ab einer bestimmten Menge an Menschen die Castroper Straße sperren.

VfL Bochum – SV Sandhausen: Fans feiern auf dem Kirmesplatz

Viele Fans haben sich auf dem Kirmesplatz versammelt. Die Polizei ruft laut Fans per Lautsprecher dazu auf, Masken zu tragen und die Abstände einzuhalten.

Fans des VfL Bochum feiern auf dem Kirmesplatz an der Castroper Straße in Bochum. Foto: imago images/RHR-Foto

Zur Halbzeit führt der VfL Bochum mit 1:0 gegen den SV Sandhausen und steht nach elf Jahren vor der Rückkehr in die Bundesliga. Fans liegen sich in den Armen.

Die Polizei versucht, die geltenden AHA-Regeln durchzusetzen „Macht diese friedliche Veranstaltung nicht kaputt, heißt eslaut „WAZ“. Doch die Fans sind davon gar nicht angetan und reagieren mit Pfiffen auf die Ansagen.

Noch beobachtet die Polizei gemeinsam mit der Stadt das geschehen. Ein Polizeisprecher kündigte aber, beim Einsatz von Pyrotechnik reagieren zu wollen. (mk)