Nach dem Ungarn-Spiel ist Schluss – Nagelsmann kündigt Entscheidung an

Auf die schwere Verletzung von Deutschlands Nummer eins reagierte Bundestrainer Julian Nagelsmann zunächst mit einer Doppel-Lösung. Aktuell teilen sich Oliver Baumann und Alexander Nübel das deutsche Tor.

Gegen Bosnien-Herzegowina stand Baumann zwischen den Pfosten, gegen Ungarn darf wieder Nübel ran. Danach ist mit dem Jobsharing aber Schluss, wie Bundestrainer Nagelsmann jetzt schon mal ankündigt. Er will bis zum nächsten Länderspiel definitiv eine Entscheidung treffen.

Nach dem Ungarn-Spiel ist die Torhüter-Rotation vorbei

Gegen Ungarn wird Nagelsmann wieder viel rotieren. Die Spitzenposition in der Gruppe und den Platz in den Playoffs der Nations League hat Deutschland schon sicher. Und so wird auch Nübel im Tor seine zweite Chance in der Nationalmannschaft bekommen.

Wenn das Länderspiel-Jahr 2025 im März wieder losgeht, ist es aber vorbei mit dem Jobsharing. Nagelsmann will sich künftig festlegen, wer der ter-Stegen-Vertreter ist. „Das ist keine ganz leichte Entscheidung“, erklärte Nagelsmann am Montagabend auf der Pressekonferenz vor dem Ungarn-Spiel in Budapest. „Die sollte man auch nicht nur aus dem Bauch heraus treffen.“

DAS wird entscheidend

„Natürlich hilft es, wenn du auch ordentlich spielst. Das hat Oli gemacht. Er hat sehr gut gespielt“, sagte der Bundestrainer über Baumann, schob aber hinterher: „Alex wird das auch sehr gut machen. Daher wird die Entscheidung nicht leichter. Ich hoffe für beide, dass die Konstanz auch in der Liga bleibt.“

Er betonte: „Die Leistungen im Klub sind schon noch mal wichtiger, weil sie mehr Konstanz ausstrahlen, wenn sie gut sind.“ Und auch die Türe für weitere Kandidaten machte er noch einmal auf. Grundsätzlich hat Nagelsmann bei der Torhüter-Frage aber keine Bauchschmerzen.