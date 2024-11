Ungarn – Deutschland: Schon vor dem Spiel weiß Nagelsmann Bescheid

Am Dienstagabend (19. November) trifft die deutsche Nationalmannschaft im abschließenden Gruppenspiel der Nations League auf Ungarn. Schon vor dem Duell steht Deutschland als Gruppensieger fest.

Seit Montagabend (18. November) wissen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co. aber auch schon, was sie in den Playoffs erwartet. Die drei möglichen Gegner von Deutschland stehen schon vor dem Duell gegen Ungarn fest.

Ungarn – Deutschland: Drei mögliche Viertelfinal-Gegner stehen schon fest

Mit vier Siegen und einem Remis steht die deutsche Nationalmannschaft schon vor dem letzten Spiel als Gruppensieger fest. In einer Gruppe mit der Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina hat sich Deutschland souverän durchgesetzt, bestätigte die gute Form der Europameisterschaft 2024.

Zum Abschluss geht‘ am Dienstagabend (19. November) noch einmal gegen Ungarn. Auch wenn das Ergebnis nichts mehr am Ausgang der Gruppe ändert, will Bundestrainer Nagelsmann den perfekten Abschluss.

In der Nations League geht’s dann für Deutschland mit dem Viertelfinale im März 2025 weiter. Schon jetzt stehen die drei möglichen Gegner fest. Deutschland kann im Viertelfinale nur auf die Gruppenzweiten der anderen Gruppen treffen. Die möglichen Gegner sind also Italien, Kroatien und Dänemark.

Auslosung am Freitag

Ausgelost wird das Viertelfinale am Freitag (22. November) in Nyon. Die Viertelfinale-Spiele sind für den 20. und 23. März 2025 angesetzt. Auch ein möglicher Gegner für die Halbfinal-Spiele im Juni (4./5.) wird schon ausgelost. Das Finale steigt dann am 8. Juni.

Das Viertelfinale wird im Format Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Halbfinale und Finale findet in einer Art Final-Four ohne Rückspiele statt und wird im Land eines Halbfinalisten ausgetragen.