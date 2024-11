Ungarn – Deutschland: Tah-Überraschung vor Duell! Nagelsmann spricht Klartext

Letztes Gruppenspiel in der UEFA Nations League für das DFB-Team! Am Dienstag (19. November, 20.45 Uhr) gastiert Deutschland zum sechsten Spiel in Ungarn. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ist schon als Gruppenerster für die K.o.-Runde qualifiziert, will sich dennoch mit einem Sieg verabschieden.

Aufgrund seiner zweiten gelben Karte wird Jonathan Tah gegen Ungarn fehlen. Dennoch ist der Deutschland-Star mit nach Budapest gereist. Bundestrainer Nagelsmann sprach vor der Partie Klartext und nannte die Gründe.

Ungarn – Deutschland: Tah trotz Sperre dabei

Das DFB-Team wird mit einer stark veränderten Startelf gegen Ungarn antreten. Dennoch will Julian Nagelsmann mit seiner Mannschaft gewinnen. „Die Konstellation in der Gruppe gibt keine extrinsische Motivation her, das ist klar“, so der Deutschland-Coach vor der Partie auf der Pressekonferenz. „Wir ziehen die Motivation daraus, dass wir uns entwickeln wollen.“

Während Nagelsmann auf Joshua Kimmich wieder zählen kann, wird ein anderer Profi fehlen: Jonathan Tah. Der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen holte sich gegen Bosnien (7:0) die zweite Gelbe Karte und fehlt damit gesperrt. Während bei anderen Nationalmannschaften die meisten Spieler bei einer Sperre zu ihren Vereinen zurückkehren, ist Tah mit nach Budapest gereist.

Die Anweisung kam aber nicht von Nagelsmann selbst, auch wenn er und sein Trainerteam auf den 28-Jährigen zugegangen sind, um ihn von einem Verbleib beim DFB-Team zu überzeugen. „Ich habe es nicht bestimmt. Wir haben pro Forma mit ihm gesprochen. Aber nicht, weil er den Wunsch geäußert, sondern, weil ich es als kein gutes Zeichen ansehe, wenn man zu früh nach Hause geht“, so der Bundestrainer deutlich.

„Auch dem Respekt gebührt“

Und Nagelsmann weiter: „Wir haben ja auch die anderen Spieler, die vielleicht gar nicht spielen werden. Die sind auch alle dabei. Klar, jetzt kann er gar nicht spielen. Man könnte meinen: ‚Ja, jetzt gib ihm noch mal einen Tag mehr zu Hause‘, aber wir sehen uns so wenig und das ist auch dem Respekt gebührt, für die anderen Spieler dazu sein. Das gehört auch einfach für einen gut funktionierenden Teamgeist dazu. Für Jonathan hat sich die Frage auch nicht gestellt. Also hätte ich mir das Ansprechen auch sparen können. Ich finde es gut, dass er dabei ist und es ist ein gutes Zeichen.“

Wer an der Seite von Antonio Rüdiger für Tah gegen Ungarn spielen wird, steht auch schon fest: Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Das bestätigte Nagelsmann selbst. Mit dem BVB-Star könnte es zudem noch acht bis neun weitere Veränderungen in der Aufstellung geben.