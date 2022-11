Sportschau: ARD muss WM-Plan umwerfen – Jessy Wellmer wird ersetzt

Die Sportschau (ARD) muss bei der WM 2022 weiter umplanen. Nach der kurzfristigen Erkrankung von Alexander Bommes stand jetzt die nächste Moderatoren-Rochade an.

Wie die ARD verkündet, wurde Jessy Wellmer von dem Format „Sportschau Thema“ abgezogen. Sie war für Bommes bei den WM-Spielen eingesprungen. Die Doppelbelastung war aus Zeitgründen nicht zu stemmen. Ein Urgestein ersetzt sie nun.

Sportschau (ARD): Claus Lufen ersetzt Jessy Wellmer

Kurz vor dem Start der WM 2022 musste „Das Erste“ einen Schock verkraften. Alexander Bommes war als Moderator der Vor- und Nachberichte der WM-Spiele in zentraler Rolle fest eingeplant. Wegen einer Erkrankung fällt der TV-Star jedoch für das gesamte Turnier aus.

Die ARD reagierte und setzte Jessy Wellmer an Bommes‘ Stelle in die Sportschau. Die sollte jedoch eigentlich das „Sportschau Thema“ moderieren. Weil das direkt im Anschluss an die Spiele auf Sendung geht, ist die Doppelbelastung für die 42-Jährige nicht möglich.

Sportschau-Urgestein moderiert das „Thema“

Ein weiterer Notfallplan musste her. Die erste Sendung des „Sportschau Thema“ war noch von Wellmer geleitet worden. Am Freitag (23.30 Uhr) stand die nächste Folge mit dem Thema „Sport, Macht, Politik“ an. Moderiert wurde sie von ARD-Urgestein Claus Lufen. Der ist bereits seit 1992 Sportmoderator des öffentlich rechtlichen Senders.

Für die WM 2022 war der 56-Jährige eigentlich nicht eingeplant. Nun ersetzt er Jessy Wellmer für das gesamte Turnier. Die Sportschau (ARD) hatte gemeinsam mit dem ZDF per Sublizenz die Übertragung vieler WM-Spiele vom Rechte-Inhaber MagentaTV gekauft. 16 Spiele werden exklusiv vom Telekom-Streamingdienst gezeigt und sind damit kostenpflichtig.

Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie die beiden Halbfinals und das Endspiel laufen aber im Free-TV.