ARD-Moderator nimmt plötzlich Abschied – „Die Entscheidung ist mir schwer gefallen“

ARD-Liebling Alexander Bommes (49) zieht die Reißleine! Der ehemalige Handball-Profi verabschiedet sich vom täglichen Sport-Trubel und setzt neue Schwerpunkte. Doch was bedeutet das für die Fans von „Gefragt – Gejagt“?

Seit Jahren ist Bommes ein bekanntes Gesicht der ARD, moderiert sowohl Sportsendungen als auch das beliebte Quiz „Gefragt – Gejagt“. Doch jetzt kommt die große Veränderung. Wie die ARD am Mittwoch (14. Mai) mitteilte, zieht sich der Moderator aus dem täglichen Sportgeschäft zurück, bleibt aber der Bundesliga-Sportschau treu – wenn auch nur in reduzierter Form.

Alexander Bommes: Für ARD-Moderator ist der Zeitpunkt gekommen

Bommes selbst wird mit den Worten zitiert: „Die Entscheidung, mich nach so schönen und auch einzigartigen 15 Jahren aus dem sportlichen Tagesgeschäft zurückzuziehen, ist mir sehr schwergefallen. Aber nach all dem Erlebten ist jetzt ein Zeitpunkt gekommen, an dem ich weitergehen und andere Schwerpunkte setzen möchte.“

Nach 15 Jahren im Sport sei es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Diese neuen Wege könnten nun seiner Quizshow zugutekommen! „Gefragt – Gejagt“ ist ein echter Quotenhit und vielleicht wird es jetzt noch größer. Mit mehr Zeit könnte Bommes die Show ausbauen. Mehr Folgen, längere Staffeln und vielleicht sogar Primetime-Ausgaben am Samstagabend! Die Chemie mit den „Jägern“ stimmt, die Show ist sein Herzprojekt.

Doch was plant der beliebte Moderator abseits des Sports? Noch bleibt Bommes vage. Welche möglichen Unterhaltungsformate im Ersten auf ihn warten, bleibt abzuwarten.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Gefragt – Gejagt“ ab dem 23. April 2025 um 18 Uhr im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Folgen auch in der Mediathek.