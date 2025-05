ARD-Serien Fans müssen stark sein – Programm wird radikal geändert

Die ARD-Zuschauer und allen voran eingefleischte Serienfans schauen bald in die Röhre. Denn der Sender nimmt schon in wenigen Wochen einige Änderungen vor.

So wird das Programm in den Sommermonaten zum Teil radikal umgestellt. Es betrifft vor allem zwei beliebte Serien.

ARD-Serien: Radikale Programm-Änderung

Die Rede ist von „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“. Die zwei TV-Formate sind Dauerbrenner in der ARD, laufen bereits seit 2005 und 2006 beim Sender – jetzt müssen die Zuschauer allerdings stark sein.

Denn die Serien werden über einen längeren Zeitraum nicht mehr gezeigt. Laut „Watson“ sollen sie am Freitag, den 27. Juni vorerst zum letzten Mal über den TV-Bildschirm flimmern und eine Pause einlegen.

Das hat eine komplette Programmänderung im Sommer zur Folge!

DAS plant die ARD im Sommer

So werden in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr unter anderem ältere Filme wie „Ein Drilling kommt selten allein“, „Vier Drillinge sind einer zu viel“, „Das Glück kommt unverhofft“ und „Meine Mutter, meine Männer“ gezeigt. Darüber hinaus steht im Juli die Live-Übertragung der Tour de France an.

Auch für das Team der „Tagesschau“ kommt es zu Veränderungen am Nachmittag. Die Ausgaben um 15 und 16 Uhr entfallen während dieser Zeit. Lediglich eine dreiminütige Kurzversion der Nachrichtensendung wird um 14 Uhr im Programm sein.

Doch keine Sorge, trotz des radikalen Einschnitts im ARD-Programm setzt man beim Sender auch weiterhin auf „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“. Wie der Branchendienst „DWDL“ bekanntgibt, können sich die Zuschauer schon den 1. September fett im Kalender markieren. Dann gibt es die große Serien-Rückkehr!