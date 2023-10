DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Welche Hammer-Partien warten in Runde Zwei?

Erst am vergangenen Dienstag (26. September) und Mittwoch (27. September) zogen mit dem FC Bayern München und RB Leipzig die beiden letzten Teams in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Nun steht schon die Auslosung für die nächsten Partien an.

Mit Spannung schauen die Sieger der ersten Runde auf die Auslosung der zweiten DFB-Pokal-Runde. In Runde zwei befinden sich sechs Vereine im Amateur-Topf und 26 Klubs im Profi-Topf. Losfee an diesem Sonntag spielt Ex-S04-Profi und Weltmeister von 2014 Shkodran Mustafi. Übertragen wird die DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag (01. Oktober) ab 19.10 Uhr in der ARD.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker:

Welche Duelle erwarten uns in der zweiten Runde des DFB-Pokals? Auf wen treffen Bayern, Dortmund, Leipzig und Co. in der nächsten Runde? In unserem Live-Ticker verpasst du keine Partie, die Losfee Mustafi auslost.

Der DFB-Pokal 2023/2024 – alle Termine:

1. Runde: 11. – 14. August 2023

2. Runde: 31. Oktober/1. November 2023

Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

Viertelfinale: 30./31. Januar & 6./7. Februar 2024

Halbfinale: 2./3. April 2024

Finale in Berlin: 25. Mai 2024 (20 Uhr)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

12.33 Uhr: Auch in der 2. Hauptrunde wird es also zwei Lostöpfe geben. In einem befinden sich alle Lose mit Klubs aus der Bundesliga und der 2. Bundesliga. In dem anderen Topf werden alle Klubs aus den Ligen darunter sein.

Die Klubs aus dem Amateurtopf werden immer zuerst gezogen und so jeweils gegen ein Profiteam gelost – dabei haben diese Vereine auch in der 2. Runde Heimrecht. Ist der Amateurtopf leer, wird nur noch aus dem Profitopf gezogen.

11.15 Uhr: Und diese Klubs aus dem Profi-Topf konnten sich in Runde eins durchsetzen:

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VfB Stuttgart

Hertha BSC Berlin

FC St. Pauli

Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen

Holstein Kiel

1. FC Nürnberg

Greuther Fürth

1. FSV Mainz 05

1. FC Heidenheim

Hamburger SV

Fortuna Düsseldorf

VfL Wolfsburg

1. FC Kaiserslautern

Eintracht Frankfurt

SC Freiburg

SC Paderborn

1. FC Union Berlin

Hansa Rostock

1. FC Magdeburg

TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Köln

FC Bayern München

RB Leipzig

10.35 Uhr: Diese Teams sind heute Abend im Amateurtopf:

SV Sandhausen

1. FC Saarbrücken

Viktoria Köln

Arminia Bielefeld

SpVgg Unterhaching

FC Homburg

Weitere News:

09.25 Uhr: In der 1. Runde gab es gleich mehrere dicke Überraschungen. Mit Hannover 96, Werder Bremen, dem VfL Bochum, dem FC Augsburg und Darmstadt 98 sind gleich fünf Profi-Klubs ausgeschieden – vier davon sogar aus Liga eins.

Sonntag, 01. Oktober, 09.04 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals. Wir halten dich hier auf dem Laufenden.