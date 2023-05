Sky-Moderatorin und Ex-BVB-Star Hofmann trauern um ungeborenes Baby

Was ein schlimmer Schicksalsschlag! Ex-BVB-Star Jonas Hofmann und seine Verlobte Laura Winter trauern um ihr Ungeborenes. Die Sky-Moderatorin teilte die schreckliche Nachricht bei Instagram mit ihren Fans.

Erst vor sieben Wochen hatten Jonas Hofmann und die Sky-Moderatorin Laura Winter ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Jetzt folgte die unfassbar traurige Nachricht.

Sky-Moderatorin verliert ihr Baby – „Mussten uns völlig unerwartet verabschieden“

„Ich habe lange überlegt, ob ich was sagen soll. Ob ich was sagen muss. Wir mussten unseren kleinen Schatz vor ein paar Wochen völlig unerwartet verabschieden. Danke an alle, die an uns denken. Und danke für Euer Verständnis, dass wir uns nicht weiter dazu äußern werden”, schreibt Laura Winter in einem kurzen Statement bei Instagram.

Sky-Moderatorin Laura Winter und Gladbach-Star Jonas Hofmann sind seit 2021 ein Paar. Ein Jahr nachdem sie ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten, folgte der Heiratsantrag und Anfang des Jahres die Schwangerschaft.

„1+1=3. Wir freuen uns so sehr, das erste Mal Eltern zu werden“, hatten sie damals gepostet. Dazu ein Bild, wo der Nationalspieler die Sky-Moderatorin von hinten umarmt und sie gemeinsam den Bauch festhalten.

Hofmann fehlte bei Gladbach aus „privaten Gründen“

Anfang April, kurz nach dem Rheinderby gegen den 1. FC Köln (02. April), fehlte Jonas Hofmann bei Borussia Mönchengladbach mehrere Tage aus „privaten Gründen“. Inzwischen ist nun klar warum: Das Paar trauerte gemeinsam um ihr verlorenes Baby.

Hofmann wurde bei der TSG Hoffenheim ausgebildet und fand über Borussia Dortmund und Mainz 05 den Weg zu Borussia Mönchengladbach. Dort entwickelte er sich zum Nationalspieler.