Sky-Revolution! Fans schauen ganz genau hin

2:2 in München. Ein packendes Topspiel. Und für Sky die ganz große Testbühne für eine Revolution ab kommender Saison. Trotz Dortmunder Krise gibt es in Deutschland derzeit wohl kein vergleichbares Spiel, das so viele Menschen vor den Fernseher holt – auch international.

Und während sich die 22 Akteure auf dem Platz gerade in der zweiten Halbzeit einen wilden Schlagabtausch lieferten, bereitete Sky eine Neuerung in ihrer Berichterstattung vor. Ab kommender Saison soll diese zum Standard werden. Ob das allen Fans so gefallen wird?

Sky: Interview noch auf dem Rasen

Denn direkt nach Abpfiff (noch auf dem Rasen) interviewte Sky-Reporter Michael Leopold den „Matchwinner“ Waldemar Anton. Sein Tor in der 75. Spielminute sicherte dem BVB einen Punkt in München.

Zufrieden gab sich der Innenverteidiger trotzdem am Sky-Mikrofon nicht: „Wir haben in der ersten Halbzeit gut verteidigt, dann nicht mehr so.“ Nach einfachen Fehlern hatte der BVB zwei Tore kassiert. Weiter ergänzt Anton: „Aber dafür haben wir auch zwei Tore geschossen.“

Tiefgehend war diese Analyse sicherlich nicht. Allerdings sollen mit dieser Art des Interviews, so kurz nach Abpfiff noch auf dem Rasen, mehr und vor allem echte Emotionen in die heimischen Wohnzimmer transportiert werden.

Mehrwert für den Fan?

In dieser Saison testete Sky das Konzept bei beiden Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Dortmund. In der nächsten Saison ist es dann fester Bestandteil des Rechtepakets für die Bundesliga-Topspiele.

„Dass du nicht alles zu 100 Prozent verteidigen kannst, ist auch klar. Wir haben eine harte Woche hinter uns. Jetzt geht’s weiter“, erklärt der BVB-Verteidiger am Sky-Mikrofon außerdem. Bieten die „On-Field“-Interviews den Fans denn jetzt einen echten Mehrwert? Das bleibt abzuwarten. Dennoch dürfen Fans gespannt bleiben, wie sich dieses Interview-Konzept in der kommenden Saison entwickelt.